به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد معلمی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان در محل مسجد جامع، با بیان اینکه آمریکا و ترامپ در عرصههای نظامی، سیاسی و دیپلماتیک به بنبست رسیدهاند، اظهار کرد: جمهوری اسلامی با اقتدار در برابر فشارها ایستاده و شکستهای پیدرپی آمریکا باعث عقبنشینی واشنگتن و بیاعتباری ادعاهای رسانهای ترامپ شده است.
امام جمعه تربت حیدریه گفت: پس از شکست در تحقق اهداف جنگی، اکنون آمریکا به دنبال خروج آبرومندانه از شرایط فعلی است، اما در عین حال تلاش میکند شکل جنگ را به حوزههایی همچون ترور، آشوب، حمله به زیرساختها و تهدیدات نظامی تغییر دهد که تمامی این اقدامات نیز ناکام مانده است.
وی بیان کرد: ایران با اقتدار در این آبراهه راهبردی ایستاده و آمریکا نیز در اجرای طرحهای نظامی خود ناکام مانده است، بهگونهای که پروژه موسوم به «آزادی» را نیز متوقف کردهاند.
معلمی افزود: ادعاها و اظهارات ترامپ درباره مذاکرات و طرحهای پیشنهادی، صرفاً فضاسازی رسانهای برای پوشاندن شکستهای آمریکا است و مردم باید اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.
امام جمعه تربت حیدریه تاکید کرد:اگر جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح با همین روحیه مقاومت و عملیاتهای هوشمندانه ادامه دهند، فشارهای اقتصادی سنگینی متوجه آمریکا و اروپا خواهد شد.
وی بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: ملت ایران باید با افزایش تابآوری و حفظ همبستگی، مسیر مقاومت را ادامه دهد، چرا که پیروزی نهایی از آنِ ایران خواهد بود.
