معلمی: طرح صلح ترامپ شوی فریب افکار عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد معلمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان تربت حیدریه در محل مسجد جامع اظهار کرد: رئیس‌جمهور قمارباز آمریکا می‌خواهد این صلح را به نام خود تمام کند و خود را به عنوان منجی مردم غزه معرفی نماید، در حالی که او در رأس کسانی است که به جنایتکاران منطقه کمک می‌کنند.

امام جمعه تربت حیدریه با اشاره به اجلاس شرم الشیخ، به اهداف اصلی این طرح اشاره کرد و گفت: بازیابی اعتبار از دست رفته آمریکا در جهان، رونق بخشیدن به بازار فروش تسلیحات به شیوخ کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایجاد پایگاه‌های نظامی و نفوذ در منطقه تحت عنوان ایران‌هراسی و تسلط بر منابع کشورهای منطقه بخشی از این اهداف به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: هدف اصلی او این است که بازار فروش تسلیحات خود را رونق بیشتری داده و همچنین با ایجاد رعب و وحشت از ایران، پایگاه نظامی در این مناطق ایجاد کند، جاسوسی کند و تسلط پیدا کند بر تمام منابع آن کشورها.»

عدم حضور ایران در اجلاس؛ نشانه عزت و استقلال

معلمی با اشاره به عدم حضور جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس، آن را منطقی و مبتنی بر عزت و شرف نظام دانست و گفت: حضور در چنین نشستی که عاملان اصلی جنایت حاضرند و شکست خورده‌اند، باعث سرشکستگی است. ما بیاییم شرکت کنیم در کنار کسانی که عامل اصلی این جنایت هستند؟

امام جمعه تربت حیدریه افزود: اگر امروز آتش‌بس ظاهری اتفاق افتاده، به دلیل استیصال رژیم صهیونیستی در باتلاقی است که خود ایجاد کرده و راه نجاتی ندارد. آمریکا را پیش فرستاده تا آن را نجات دهد.

وی نقش آمریکا و اروپا را در حمایت همه‌جانبه از جنایت‌های رژیم صهیونیستی یادآور شد و گفت: قطعاً حضور ایران در این نشست، تأیید همه این جنایت‌هاست.

وی با اشاره به ثروت عظیم ملی کشور، مردم و مدیران را به هوشیاری در برابر «سارقانی» که منابع ملی را غارت می‌کنند، فراخواند و تاکید کرد: مشکل اصلی مردم، مدیرانی هستند که با باندبازی، رانت‌خواری و سوءاستفاده از ارز دولتی، زمینه فقر مردم و تورم افسارگسیخته را فراهم می‌کنند.

معلمی با انتقاد از وضعیت معیشتی مردم و توزیع ناعادلانه ثروت ملی، به تشریح مصادیق «سارقان اصلی» در اقتصاد کشور پرداخت و با استناد به بیانات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «ما روی طلا خوابیده‌ایم»، اظهار کرد: ما در کشوری ثروتمند از لحاظ منابع و نیروی انسانی زندگی می‌کنیم و ۸۰ درصد نیازهایمان در داخل تأمین می‌شود. اگر مردم مشکل دارند، مشکل اصلی، آمریکا نیست، بلکه مقصر اصلی، مدیرانی هستند که کوتاهی کرده‌اند

امام جمعه تربت حیدریه در ادامه با اشاره مستقیم به گروه‌هایی که به عنوان «سارقان» و «دزدان» اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده‌اند، گفت: کسانی که اجازه می‌دهند کالاهای اساسی مردم با ارز دولتی وارد شود، اما آن را با قیمت ارز آزاد می‌فروشند و این اقدام باعث تورم می‌شود و دارو و مایحتاج مردم را گران می‌کند.

وی افزود: این سارقان، درآمد حاصل از فروش منابع ملی را که باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد، در اختیار خود گرفته و با آن سودهای کلان می‌برند، ملک می‌خرند یا کالای قاچاق وارد می‌کنند.

معلمی به باندهای بانکی و خصوصی‌سازی اشاره کرد و افزود: کسانی که اجازه می‌دهند باندهای خصوصی راه بیفتد و بر بانک‌های خصوصی نظارتی نباشد، در عین حال اینها روزبه‌روز گردن‌کلفت‌تر می‌شوند و میدان فعالیت اقتصادی از مردم عادی گرفته می‌شود.

وی نتیجه این اقدامات را فروپاشی خدمات عمومی عنوان کرد و افزود: مردم مجبورند برای آموزش و درمان، هزینه‌های هنگفتی بپردازند و مدارس دولتی از کیفیت پایینی برخوردار شده‌اند و بهترین معلمان به سمت مدارس غیرانتفاعی گرایش پیدا می‌کنند و این در حالی است که طبق قانون، آموزش و درمان باید رایگان در اختیار مردم قرار گیرد.