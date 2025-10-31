معلمی: سیره حضرت زهرا(س) استکبارستیزی است 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد معلمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان تربت حیدریه با بیان اینکه خط محتوایی فاطمیه باید متناسب با نیازهای روز و چالش‌های فرهنگی جامعه تدوین شود، اظهار کرد: آموزه‌های حضرت زهرا (س) به‌عنوان بانویی مجاهد و آگاه، الهام‌بخش حرکت‌های بیدارگر در طول تاریخ بوده و امروز نیز می‌تواند راهنمای جهاد تبیین و مقاومت فرهنگی در برابر استکبار جهانی باشد.

امام جمعه تربت‌حیدریه با اشاره به تأسی امام خمینی (ره) از سیره حضرت فاطمه سلام‌الله، خاطرنشان کرد: امام راحل با الهام از این میراث گران‌قدر، پرچم استکبارستیزی را در مخالفت با قانون کاپیتولاسیون برافراشت و آن را تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد و ثابت کرد که آنچه آن بزرگمرد در عمق حوادث می‌دید، بسیاری در آئینه صاف هم نمی‌دیدند.

وی، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سیزدهم آبان ۱۳۵۸ را نقطه عطف دیگری در افشای چهره استکبار جهانی خواند و افزود: این رویداد نشان داد که تشخیص امام خمینی (ره) درست بود، چنان‌که ۱۵ سال بعد اسناد آن نمایان شد.

معلمی در ادامه به تبیین ابعاد استکبار پرداخت و گفت: استکبار یک چهره حقوقی و یک چهره حقیقی دارد، در عین حال چهره حقوقی آن، طلب استعمار و سلطه بر همه منابع و ملت‌هاست و چهره حقیقی آن نیز در طول تاریخ در قالب‌های مختلفی چون ابلیس، نمرود، فرعون، بنی‌امیه، بنی‌عباس و امروز در چهره آمریکا و صهیونیسم بین‌المللی ظاهر شده است.

امام جمعه تربت‌حیدریه در تشریح روش مبارزه با استکبار از دیدگاه حضرت زهرا سلام‌الله، به سه مرحله اصلی اشاره کرد و گفت: مرحله اول روشنگری و جهاد تبیین بود و معرفی حق و باطل و ارجاع مردم به واقعه غدیر توسط آن حضرت شکل گرفت و در مرحله دوم افشاگری انجام شد و اهل ظلم و غاصبان حق معرفی شدند.

وی، مرحله نهایی را شهادت عنوان کرد و افزود: در صورت بیدار نشدن جامعه، برای بیداری نسل‌های آینده تمام تلاش‌های آن حضرت منجر به شهادت شد و تدبیر آن بزرگ بانوی اسلام این بود که قبرشان مخفی بماند تا روز قیامت حقانیت و مظلومیت امیرالمومنین علیه‌السلام تبیین شود.

معلمی با اشاره به مخفی بودن مزار شریف حضرت زهرا سلام الله به عنوان یکی از راهکارهای هوشمندانه برای ایجاد پرسش در نسل‌های آینده، تصریح کرد: امروز مقاومت ۱۳ آبان بهترین فرصت برای تبیین جنایات آمریکا در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و باید از این فرصت استفاده کرد.

امام جمعه تربت‌حیدریه تاکید کرد: ۱۳ آبان بهترین فرصت برای تبیین جنایات آمریکا در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و باید از این فرصت استفاده کرد و اسلامی که در سراسر دنیا که با محوریت معارف فاطمی در حال فعالیت است، نشان از تأثیر عمیق حرکت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله در هر حرکت جبهه مقاومت دارد.