۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

امام جمعه تربت‌حیدریه: مذاکره با آمریکا بی‌ثمر است

تربت حیدریه- امام جمعه تربت‌حیدریه با اشاره به پیشرفت‌های جوانان ایرانی در فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، هرگونه مذاکره با دولت آمریکا را بی‌ثمر خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد معلمی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تربت‌حیدریه به تبیین دستاوردها و مواضع نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف پرداخت و با اشاره به برخورداری ایران از انرژی هسته‌ای، آن را برای دوستداران نظام امیدآفرین و برای بدخواهان هشداردهنده عنوان کرد.

امام جمعه تربت‌حیدریه افزود: دشمنان به بهانه‌هایی واهی مانع بهره‌برداری کامل ما از این انرژی می‌شوند، در حالی که می‌دانند بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب، ما هرگز به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیستیم و هدفمان بهره‌گیری از منافع صلح‌آمیز این فناوری است.

وی با اشاره به دستاوردهای جوانان ایرانی در عرصه هسته‌ای، تصریح کرد: به لطف خداوند تمام سنگ‌اندازی‌ها، جوانان دانشمند ما در زمینه انرژی هسته‌ای پیشرفت‌های فراوانی کرده‌اند و هرگز تسلیم زیاده‌خواهی‌های دشمن نخواهیم شد.

لزوم آگاهی‌بخشی به مردم درباره فواید انرژی هسته‌ای

معلمی بر ضرورت آگاهی‌بخشی به مردم درباره فواید انرژی هسته‌ای تأکید و خاطرنشان کرد: کارشناسان و دانشمندان باید فواید این انرژی را برای مردم تبیین کنند، چرا که مردم آگاه، از این دستاورد ملی دفاع و حمایت خواهند کرد.

امام جمعه تربت‌حیدریه با اشاره به بحث‌های موجود درباره مذاکره، گفت: رهبر معظم انقلاب بارها فرموده‌اند که مذاکره با دولت آمریکا هرگز به نفع ملت ایران نیست و نه تنها سودی ندارد، بلکه ممکن است موجب ضررهای بیشتری نیز شود.

وی با اشاره به تجربیات گذشته در برخورد با آمریکا و کشورهای اروپایی، افزود: ما این دشمنان را تجربه کرده‌ایم، آمریکا جنایتکارتر و عهدشکن‌تر است و کشورهای اروپایی مانند آلمان، انگلیس و فرانسه نیز به شیطنت‌های خود ادامه می‌دهند، در عین حال مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود و ما ده‌ها بار گزیده شده‌ایم و امروز باید محکم و مقتدر در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن بایستیم.

معلمی راه نجات کشور را قوی شدن در تمامی عرصه‌ها دانست و اظهار کرد: جمله پایانی رهبر انقلاب این بود که راه نجات کشور، قوی شدن است و راه اینکه دشمن را سر جایش بنشانیم، قوی شدن در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و همه مسئولان و دست‌اندرکاران باید دست به دست هم دهند تا ایران را به ایران قوی تبدیل کنند.

امام جمعه تربت‌حیدریه سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، آن را امیدوارکننده، قوی و عزت‌آفرین توصیف کرد و یادآوری شهدای ایرانی توسط رئیس جمهور را اقدامی شایسته و مقتدرانه خواند.

