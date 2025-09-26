به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد معلمی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تربت‌حیدریه به تبیین دستاوردها و مواضع نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف پرداخت و با اشاره به برخورداری ایران از انرژی هسته‌ای، آن را برای دوستداران نظام امیدآفرین و برای بدخواهان هشداردهنده عنوان کرد.

امام جمعه تربت‌حیدریه افزود: دشمنان به بهانه‌هایی واهی مانع بهره‌برداری کامل ما از این انرژی می‌شوند، در حالی که می‌دانند بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب، ما هرگز به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیستیم و هدفمان بهره‌گیری از منافع صلح‌آمیز این فناوری است.

وی با اشاره به دستاوردهای جوانان ایرانی در عرصه هسته‌ای، تصریح کرد: به لطف خداوند تمام سنگ‌اندازی‌ها، جوانان دانشمند ما در زمینه انرژی هسته‌ای پیشرفت‌های فراوانی کرده‌اند و هرگز تسلیم زیاده‌خواهی‌های دشمن نخواهیم شد.

لزوم آگاهی‌بخشی به مردم درباره فواید انرژی هسته‌ای

معلمی بر ضرورت آگاهی‌بخشی به مردم درباره فواید انرژی هسته‌ای تأکید و خاطرنشان کرد: کارشناسان و دانشمندان باید فواید این انرژی را برای مردم تبیین کنند، چرا که مردم آگاه، از این دستاورد ملی دفاع و حمایت خواهند کرد.

امام جمعه تربت‌حیدریه با اشاره به بحث‌های موجود درباره مذاکره، گفت: رهبر معظم انقلاب بارها فرموده‌اند که مذاکره با دولت آمریکا هرگز به نفع ملت ایران نیست و نه تنها سودی ندارد، بلکه ممکن است موجب ضررهای بیشتری نیز شود.

وی با اشاره به تجربیات گذشته در برخورد با آمریکا و کشورهای اروپایی، افزود: ما این دشمنان را تجربه کرده‌ایم، آمریکا جنایتکارتر و عهدشکن‌تر است و کشورهای اروپایی مانند آلمان، انگلیس و فرانسه نیز به شیطنت‌های خود ادامه می‌دهند، در عین حال مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود و ما ده‌ها بار گزیده شده‌ایم و امروز باید محکم و مقتدر در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن بایستیم.

معلمی راه نجات کشور را قوی شدن در تمامی عرصه‌ها دانست و اظهار کرد: جمله پایانی رهبر انقلاب این بود که راه نجات کشور، قوی شدن است و راه اینکه دشمن را سر جایش بنشانیم، قوی شدن در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و همه مسئولان و دست‌اندرکاران باید دست به دست هم دهند تا ایران را به ایران قوی تبدیل کنند.

امام جمعه تربت‌حیدریه سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، آن را امیدوارکننده، قوی و عزت‌آفرین توصیف کرد و یادآوری شهدای ایرانی توسط رئیس جمهور را اقدامی شایسته و مقتدرانه خواند.