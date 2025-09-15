به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، روزنامه «معاریو» چاپ اسرائیل گزارش داد که خالد الجلاهمه، سفیر بحرین در تل‌آویو، ماه آوریل گذشته (فروردین / اردیبهشت) اسرائیل را ترک کرده است.

گزارشها حاکی است که وی پس از انتصاب به عنوان معاون وزیر امور سیاسی وزارت خارجه بحرین، این کشور را ترک کرده است.

طبق این گزارش، پس از خروج الجلاهمه، هنوز جایگزین رسمی برای وی تعیین نشده و سفارت بحرین در اسرائیل فعالیت‌های خود را از طریق دیپلمات‌های با رتبه پایین‌تر ادامه می‌دهد.

جنگ ویرانگر در نوار غزه، برنامه‌های اسرائیل برای الحاق کرانه باختری به مناطق دیگر اشغالی و حمله متجاوزانه اخیر تل آویو به دوحه، سرنوشت توافق صلح اعراب با تل‌آویو را به چالش جدی تبدیل کرده است.