  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۰۸

سفیر بحرین در تل‌آویو اسرائیل را ترک کرد؛ جایگزینی هنوز تعیین نشده است

سفیر بحرین در تل‌آویو اسرائیل را ترک کرد؛ جایگزینی هنوز تعیین نشده است

یک رسانه اسرائیلی اعلام کرد که سفیر بحرین در تل آویو در ماه آوریل سرزمین‌های اشغالی را ترک کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، روزنامه «معاریو» چاپ اسرائیل گزارش داد که خالد الجلاهمه، سفیر بحرین در تل‌آویو، ماه آوریل گذشته (فروردین / اردیبهشت) اسرائیل را ترک کرده است.

گزارشها حاکی است که وی پس از انتصاب به عنوان معاون وزیر امور سیاسی وزارت خارجه بحرین، این کشور را ترک کرده است.

طبق این گزارش، پس از خروج الجلاهمه، هنوز جایگزین رسمی برای وی تعیین نشده و سفارت بحرین در اسرائیل فعالیت‌های خود را از طریق دیپلمات‌های با رتبه پایین‌تر ادامه می‌دهد.

جنگ ویرانگر در نوار غزه، برنامه‌های اسرائیل برای الحاق کرانه باختری به مناطق دیگر اشغالی و حمله متجاوزانه اخیر تل آویو به دوحه، سرنوشت توافق صلح اعراب با تل‌آویو را به چالش جدی تبدیل کرده است.

کد خبر 6590845

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها