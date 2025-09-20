موضع گیری آیت الله عیسی قاسم درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد، آیت‌الله «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: غزه در محنتی خفه کننده و سهمگین به سر می‌برد و امت عربی و اسلامی با نبردی دائمی و سخت از سوی طغیان صهیونیستی، یهودی و آمریکایی متکبر و ستمگر مواجه است.

وی با انتقاد از عملکرد برخی دولت‌های عربی و اسلامی، افزود: این حکومت‌ها با دشمنان در جنایت شریک شده‌اند، امکانات عظیمی را در اختیارشان قرار می‌دهند،

رهبر شیعیان بحرین تاکید کرد که این حکومت ها با نیروهای مقاومت در میان ملت‌های خود مقابله می‌کنند و در سرزمین‌های اسلامی با اسلام به شدیدترین شکل ممکن به ستیز برمی‌خیزند.