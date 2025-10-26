به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق خیرخواه مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران در خصوص تازه‌ترین اقدامات صورت گرفته در خصوص مطالعات مقاوم‌سازی ساختمان‌های ملکی شهرداری تهران، از آغاز مطالعات بهسازی لرزه‌ای ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران خبر داد و گفت: انجام این مطالعات با توجه به نتایج ارزیابی سریع چشمی در دستور کار کارشناسان اداره طرح و مقاوم‌سازی ساختمان قرار گرفته است.

وی با یادآوری اینکه مطالعات مقاوم‌سازی ساختمان‌های ملکی شهرداری تهران با توجه به اهمیت سرویس‌دهی این بناها پس از وقوع حوادثی نظیر زلزله و نیز تأکیدات صورت گرفته در ماده ۵۹ برنامه چهارم شهرداری تهران، از سال ۱۳۹۹ در دستور کار سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران قرار گرفته است، گفت: مجموعه ساختمان‌های ملکی شهرداری تهران، پیش‌تر مورد یک دوره ارزیابی لرزه‌ای قرار گرفته است و ارائه طرح‌های مقاوم‌سازی در مورد این بناها بر اساس اولویت‌های تعیین شده ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران، در پاسخ به پرسشی در خصوص ضرورت انجام مطالعات مقاوم‌سازی ساختمان معاونت فنی و عمرانی، با بیان اینکه قدمت ساختمان مذکور به حدود ۴ دهه می‌رسد، یادآور شد: تغییرات آئین‌نامه‌های طراحی طی چند دهه اخیر، ارائه راهکارهای بهسازی لرزه‌ای در مورد سازه فوق را ضروری ساخته است.

وی در عین حال تصریح کرد: ساختمان‌های ملکی مدیریت شهری با توجه به نقش مهمی که در حوزه مدیریت بحران ایفا می‌کنند باید از سلامت لازم برخوردار باشند تا در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه، پاسخگوی خدمات موردنیاز باشند.

خیرخواه در تشریح اقدامات انجام شده در این زمینه، از آشکارسازی مواضع سازه‌ای در طبقات چهارم و پنجم ساختمان معاونت فنی و عمرانی با هدف انجام خدمات جنبی آزمایشگاهی خبر داد و گفت: متعاقب اتمام عملیات آشکارسازی و تکمیل آزمایش‌های یادشده، انجام ارزیابی کمی در دستور کار قرار می‌گیرد تا وضعیت سازه به لحاظ مقاومت لرزه‌ای و ایمنی مشخص شود.

مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران، در عین حال تصریح کرد: نتایج ارزیابی‌های کمی، امکان تصمیم‌گیری نهایی در خصوص اجرای بهسازی لرزه‌ای ساختمان را فراهم خواهد ساخت تا گزینه نهایی از توجیهات فنی و اقتصادی لازم برخوردار باشد.