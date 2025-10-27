به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح دوشنبه در همایش ملی گفتمان امنیت غذایی از مزرعه تا سفره، امنیت غذایی را «مسئله‌ای ملی و تمدنی» دانست و تصریح کرد که این حوزه بنیان استقلال و اقتدار هر ملت است.

وی با اشاره به حساسیت شرایط جهانی افزود: در جهانی که تغییر اقلیم، جنگ غذا و نوسانات بازار سرنوشت کشورها را رقم می‌زند، پیروزی از آنِ ملتی است که غذای خود را بر پایه علم و بهره‌وری تأمین کند.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: امنیت غذایی، امنیت ملی است و هیچ کشوری بدون غذای پایدار، مستقل نمی‌ماند. به گفته او، مسئولیت تأمین امنیت غذایی تنها برعهده یک وزارتخانه نیست، بلکه مأموریتی فراگیر و ملی است که از مزرعه تا کارخانه و از دانشگاه تا بازار امتداد دارد.

وی افزود: هیچ سیاست پایداری بدون مشارکت مردم و هم‌افزایی بین‌بخشی به سرانجام نمی‌رسد و شاخص موفقیت این حوزه، مردمی‌سازی تولید و اعتماد به ظرفیت روستاهاست.

استاندار اصفهان با اشاره به نقش فناوری و داده در تحول زنجیره غذا گفت: هوش مصنوعی، انرژی خورشیدی و اقتصاد دانش‌بنیان ابزارهای حیاتی آینده امنیت غذایی‌اند، نه گزینه‌های لوکس.

وی جهت‌گیری دولت را گذر از نگاه بخشی به نگاه شبکه‌ای دانست و خواستار تشکیل «شبکه ملی گفتمان امنیت غذایی» با محوریت اصفهان شد تا الگویی برای تولید پایدار و بهره‌وری آب و خاک باشد.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: هر روستا می‌تواند یک مزرعه دانش‌بنیان و هر خانواده روستایی یک واحد تولیدی خرد باشد؛ بانوان و جوانان روستایی باید در خط مقدم تولید قرار گیرند و دولت وظیفه دارد مسیر را برای آنان هموار کند.

وی در پایان، با اشاره به چشم‌انداز منطقه‌ای ایران گفت: در منطقه‌ای بحرانی از نظر غذا، ایران باید قدرت تأمین غذای سالم و حلال در غرب آسیا باشد. سه رکن این مسیر، ایمان مردم، علم نخبگان و همبستگی ملی است، و با این سه رکن، امنیت غذایی از دغدغه به واقعیت پایدار تبدیل خواهد شد.