به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب رستمی مال خلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هم اندیشی سیاست گذاران دولتی و پارلمانی بخش تعاون با اشاره به وضعیت تعاونی‌ها در ایران اظهار کرد: قانون تعاون نیازمند ارزیابی جامع است.

وی با بیان این که در حال حاضر بیش از ۱۰۵ تعاونی در سراسر کشور فعال است، گفت: بر اساس آمار موجود، در حال حاضر ۵۴ درصد از تعاونی‌های کشور در حوزه تولیدی، ۱۵ درصد در حوزه توزیعی و ۳۱ درصد در حوزه خدماتی فعالیت می‌کنند.

این مسئول دولتی تصریح کرد: فقط ۳۰ درصد از اعضا در تعاونی‌های تولیدی، ۵۱ درصد در تعاونی‌های توزیعی و ۱۹ درصد در تعاونی‌های خدماتی حضور دارند.