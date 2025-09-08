  1. اقتصاد
ضعف‌های ساختاری تعاون باید اصلاح شود

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: دلیل اصلی وضعیت فعلی تعاونی‌ها در کشور ضعف‌های ساختاری است که از ابتدای شکل‌گیری این بخش وجود داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در نشست هم اندیشی سیاست گذاران دولتی و پارلمانی بخش تعاون، گفت: طی ۱۷ تا ۱۸ سال گذشته، سهم تعاون از حدود ۷.۵ تا ۸ درصد به ۵ درصد رسیده و روند کاهشی ادامه دارد.

وی علت اصلی این وضعیت را ضعف‌های ساختاری از ابتدای شکل‌گیری این بخش دانست و اظهار کرد: خشت اول را کج گذاشتند و اگر اصلاحات اساسی صورت نگیرد، دیوار تعاون همچنان کج خواهد ماند.

در ادامه البرز محمدی، مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با مرور تاریخچه تعاون در ایران آن را به ۴ نسل تقسیم کرد و گفت: این ۴ نسل شامل تعاون سنتی، تعاون صنعتی، تعاونی‌های دانش‌بنیان و نسل جدید تعاونی‌های دیجیتال است.

وی افزود: تعاون در کشور بیشتر روی کاغذ حمایت شده اما در عمل به دلیل نگاه مقطعی دولت‌ها و نبود باور جدی مسئولان، جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.

