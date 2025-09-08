به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در نشست هم اندیشی سیاست گذاران دولتی و پارلمانی بخش تعاون، گفت: طی ۱۷ تا ۱۸ سال گذشته، سهم تعاون از حدود ۷.۵ تا ۸ درصد به ۵ درصد رسیده و روند کاهشی ادامه دارد.

وی علت اصلی این وضعیت را ضعف‌های ساختاری از ابتدای شکل‌گیری این بخش دانست و اظهار کرد: خشت اول را کج گذاشتند و اگر اصلاحات اساسی صورت نگیرد، دیوار تعاون همچنان کج خواهد ماند.

در ادامه البرز محمدی، مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با مرور تاریخچه تعاون در ایران آن را به ۴ نسل تقسیم کرد و گفت: این ۴ نسل شامل تعاون سنتی، تعاون صنعتی، تعاونی‌های دانش‌بنیان و نسل جدید تعاونی‌های دیجیتال است.

وی افزود: تعاون در کشور بیشتر روی کاغذ حمایت شده اما در عمل به دلیل نگاه مقطعی دولت‌ها و نبود باور جدی مسئولان، جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.