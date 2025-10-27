به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، عصر دوشنبه با سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه، حجت‌الاسلام وحید احمدی نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور در مجلس شورای اسلامی، معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیران فرهنگی استان نیز حضور داشتند.

استاندار کرمانشاه در این نشست با تشریح وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام فرهنگی استان گفت: تکمیل این طرح‌ها برای رونق فرهنگی و ارتقای نشاط اجتماعی مردم اهمیت ویژه‌ای دارد و زیرساخت‌های فرهنگی روح توسعه اجتماعی هستند و اگر به فرهنگ توجه نشود، سایر بخش‌ها نیز از ظرفیت واقعی خود بهره‌مند نخواهند شد.

یکی از محورهای اصلی جلسه، موضوع تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری هرسین (تالار ملل) بود؛ پروژه‌ای که با پیشرفت حدود ۷۰ درصدی طی شش سال گذشته به‌دلیل کمبود اعتبار متوقف مانده است. حبیبی با اشاره به انتظار طولانی مردم شرق استان برای بهره‌برداری از این مجموعه، گفت: تکمیل این طرح می‌تواند موجب رونق فعالیت‌های هنری، ایجاد اشتغال فرهنگی و افزایش امید اجتماعی در منطقه شود.

در بخش دیگری از جلسه، استاندار کرمانشاه با اشاره به اتمام پروژه مجتمع فرهنگی سرپل‌ذهاب از آمادگی این مجموعه برای بهره‌برداری خبر داد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را جهت حضور در آئین افتتاح رسمی آن به استان دعوت کرد.

همچنین موضوعاتی همچون تکمیل کتابخانه مرکزی کرمانشاه، حمایت از برگزاری رویدادها و جشنواره‌های فرهنگی و هنری، احداث سینما در سه شهرستان استان، تأسیس دبیرخانه مشاهیر کرمانشاه، برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر زاگرس، جشنواره موسیقی مرزداران، نمایشگاه کتاب کرمانشاه و توسعه هنرهای مفهومی و رسانه‌ای از دیگر مباحث مهم مطرح‌شده در این نشست بود.

حبیبی با تأکید بر لزوم رعایت عدالت در حمایت از رسانه‌های محلی و توزیع یارانه مطبوعات افزود: کرمانشاه ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب فرهنگی غرب کشور را دارد و با پشتیبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، می‌توانیم گام‌های مؤثر و ماندگاری در مسیر ارتقای جایگاه فرهنگی استان برداریم.

در پایان این دیدار، مقرر شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری استانداری کرمانشاه، برنامه زمان‌بندی مشخصی برای تکمیل پروژه‌های فرهنگی نیمه‌تمام و برگزاری رویدادهای ملی و منطقه‌ای در استان تدوین کند.