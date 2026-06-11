تأکید بر تسریع ساخت زائرسرای کرمانشاه در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه نشست بررسی و پیگیری روند احداث زائرسرای مردم استان کرمانشاه در مشهد مقدس با حضور آیت‌الله حبیب‌الله غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، سردار کریمی فرمانده قرارگاه نجف اشرف سپاه و جمعی از اعضای هیئت امنای بنیاد زائر استان برگزار شد.

در این نشست که با حضور معاون عمرانی استانداری، شهردار کرمانشاه و دیگر اعضای هیئت امنا در دفتر امام جمعه کرمانشاه تشکیل شد، آخرین وضعیت اجرایی این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای حاضر در جلسه گزارشی از روند پیشرفت طرح، اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش رو برای تکمیل زائرسرای مردم کرمانشاه در مشهد مقدس ارائه کردند.

در ادامه، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه و رفع موانع احتمالی تأکید شد تا این مجموعه در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری شود.

حاضران در نشست، احداث این زائرسرا را اقدامی ارزشمند در راستای حمایت از اقشار کم‌برخوردار استان دانستند و بر تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل آن تأکید کردند.

زائرسرای مردم استان کرمانشاه پس از بهره‌برداری در اختیار زائران کم‌برخوردار کرمانشاهی قرار خواهد گرفت تا در سفرهای زیارتی به مشهد مقدس از خدمات و امکانات این مجموعه بهره‌مند شوند.