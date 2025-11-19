حبیبی: احزاب باید موتور پویایی و آرامش جامعه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه عصر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی احزاب و فعالان سیاسی استان که با حضور علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور برگزار شد، نقش تشکل‌های سیاسی را در حفظ نشاط اجتماعی و تقویت فضای گفت‌وگو و تعامل حاکمیتی حیاتی دانست.

وی اظهار کرد هر زمان احزاب و جریان‌های سیاسی با رویکرد فعال و اثرگذار وارد عرصه شده‌اند، جامعه نیز شاهد افزایش تحرک و نشاط سیاسی بوده است.

استاندار با قدردانی از همراهی بی‌دریغ احزاب در ماه‌های گذشته افزود: فعالان سیاسی کرمانشاه در مقاطع حساس با رفتار مسئولانه و پرهیز از ایجاد چالش، مسیر مدیریت استان را هموار کرده‌اند.

حبیبی به سفر رئیس‌جمهور در اردیبهشت ۱۴۰۴ به کرمانشاه اشاره کرد و گفت: همراهی احزاب در این رویداد باعث شد این سفر به یکی از پربارترین سفرهای دولت از نظر مصوبات گره‌گشا تبدیل شود.

وی ادامه داد: فعالان سیاسی از طریق شرکت در نشست‌های تخصصی و طرح پیشنهادات، دولت را در تصویب پروژه‌های مهم یاری کردند تا این سفر در فضایی آرام و بدون حاشیه برگزار گردد.

استاندار کرمانشاه همچنین از رشد ۱۳ درصدی تردد زائران اربعین از مرزهای استان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت این میزان فراتر از میانگین ملی چهار درصدی بوده که نتیجه خدمات‌رسانی مؤثر و هماهنگی جریان‌های سیاسی و دستگاه‌های اجرایی استان است.

حبیبی با یادآوری مقاومت تاریخی مردم کرمانشاه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه افزود: در آن برهه حساس، احزاب با صدور بیانیه و روشنگری، وحدت و انسجام اجتماعی را تقویت کردند و همین همگرایی، عامل مهم عقب‌نشینی دشمن بود.

وی در پایان تداوم این همکاری را خواستار شد و ابراز امیدواری کرد همگرایی سیاسی همچنان ادامه یابد تا مسیر توسعه و پیشرفت استان با سرعت بیشتری طی شود.