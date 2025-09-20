به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت Vanguard، غول سرمایه‌گذاری آمریکایی با بیش از ۱۰ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت، به‌طور غیرمستقیم وارد عرصه بیت‌کوین شده است. بر اساس گزارش‌ها، این شرکت حدود ۵۰ میلیون دلار سهام شرکت ژاپنی Metaplanet را خریداری کرده است؛ شرکتی که بیت‌کوین را به‌عنوان بخش اصلی استراتژی مالی خود در ترازنامه قرار داده است.

این اقدام برای بسیاری از کارشناسان تحولی مهم تلقی می‌شود؛ چرا که Vanguard در سال‌های گذشته موضعی محافظه‌کارانه نسبت به رمزارزها داشته و نسبت به آینده آن‌ها تردید نشان داده بود. اکنون ورود غیرمستقیم این شرکت به بازار بیت‌کوین می‌تواند نشانه‌ای از تغییر نگرش در وال‌استریت و آغازگر موج جدیدی از پذیرش نهادی در سطح جهانی باشد.

Metaplanet به‌عنوان یک شرکت پیشرو ژاپنی، استراتژی مشابه MicroStrategy را دنبال می‌کند و بخش قابل توجهی از دارایی‌های خزانه‌ای خود را به بیت‌کوین تبدیل کرده است. هدف اصلی این شرکت، استفاده از بیت‌کوین به‌عنوان ذخیره ارزش در برابر تورم و بی‌ثباتی‌های اقتصادی است. سرمایه‌گذاری Vanguard در سهام این شرکت، راهی غیرمستقیم برای حضور در بازار بیت‌کوین محسوب می‌شود.

کارشناسان معتقدند این حرکت چند پیام مهم دارد: سیگنال اعتبار: ورود حتی غیرمستقیم یک بازیگر سنتی همچون Vanguard، مشروعیت بیشتری به بیت‌کوین می‌بخشد. مدل نوین سرمایه‌گذاری: شرکت‌های محافظه‌کار می‌توانند از طریق خرید سهام شرکت‌های دارای بیت‌کوین، در معرض این دارایی قرار گیرند. تأثیر نهادی: این اقدام می‌تواند سایر مدیران دارایی بزرگ را به اتخاذ مسیر مشابه تشویق کند.

با این حال، این تصمیم بدون ریسک نیست. نوسانات شدید قیمت بیت‌کوین می‌تواند به‌طور مستقیم بر ارزش سهام Metaplanet و سرمایه‌گذاری Vanguard اثر بگذارد. علاوه بر این، ابهامات نظارتی و قانونی پیرامون رمزارزها همچنان پابرجاست و می‌تواند چالش‌هایی برای این نوع سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

با وجود ریسک‌ها، تحلیلگران ورود Vanguard را حرکتی استراتژیک می‌دانند که ممکن است آینده روابط میان بازارهای سنتی و دنیای رمزارزها را دگرگون کند. در صورت تداوم این روند، بیت‌کوین بیش از پیش می‌تواند به یک دارایی متداول در پرتفوی سرمایه‌گذاری نهادی تبدیل شود.

از اواخر دهه ۲۰۱۰، روند حضور سرمایه‌گذاران نهادی در بازار رمزارزها با خرید مستقیم بیت‌کوین یا راهکارهای غیرمستقیم سرعت گرفت. شرکت‌هایی همچون MicroStrategy در آمریکا و چند شرکت بورسی کانادا و آسیا با قرار دادن بیت‌کوین در ترازنامه خود، الگویی تازه برای استفاده از این دارایی به‌عنوان ذخیره ارزش ایجاد کردند.

Vanguard تا پیش از این، برخلاف رقبایی مانند BlackRock، همواره رویکردی محتاطانه نسبت به رمزارزها داشت و ابزارهای سرمایه‌گذاری مرتبط با آن را به مشتریان خود ارائه نمی‌داد. خرید سهام Metaplanet نخستین گام علنی این شرکت برای بهره‌مندی غیرمستقیم از بازار بیت‌کوین است.

Metaplanet نیز در ژاپن با الگوبرداری آشکار از استراتژی MicroStrategy، تاکنون مقادیر قابل توجهی بیت‌کوین به پرتفوی خود افزوده است. این شرکت اعلام کرده هدف از این سیاست، مقابله با کاهش ارزش پول ملی و بهره‌گیری از بیت‌کوین به‌عنوان ابزاری برای تنوع‌بخشی و تقویت ارزش دارایی‌هاست.

روند اخیر نشان می‌دهد که حتی شرکت‌های سنتی و محتاط، اکنون راه‌های کم‌ریسک‌تری برای ورود به بازار پرنوسان اما رو به رشد رمزارزها پیدا کرده‌اند.