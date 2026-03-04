به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع خبری از شلیک موشک از لبنان به حیفا خبر دادند.رسانه‌های عبری از فعال شدن آژیرهای هشدار در شهر حیفای اشغالی و شمال فلسطین تا جولان اشغالی سوریه خبر دادند.

از سوی دیگر حزب الله در بیانیه هایی از حملات به رژیم صهیونیستی خبر داد و اعلام کرد: پایگاه هوایی در ۷۵ کیلومتری مرز لبنان با فلسطین اشغالی در شرق الخضیره با پهپادهای انتحاری هدف قرار گرفت.

حزب الله لبنان اعلام کرد که با تعدادی پهپاد رادارهای گنبد آهنین را در سایت نظامی »کریات ایلعیزر» واقع در شهر حیفای اشغالی هدف قرار داده است.

همچنین حزب الله اعلام کرد که مقر فرماندهی ارتش اشغالگر را در جنبو شرق تل آویو و در فاصله ۱۲۰ کیلومتری از مرز لبنان با چندین پهپاد هدف قرار داده است.

حزب الله از هدف قرار دادن پایگاه رامات دیوید با پهپاد خبر داد.

همزمان رسانه اسرائیلی حدشوت عدکونیم اعلام کرد که حزب الله حملات موشکی شدیدی طی ساعات گذشته انجام داده است.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی از زخمی شدن دو نظامی خود با موشک ضدزره نیروهای حزب الله خبر داد.

همچنین مناطق «اصبع الجلیل» در شمال فلسطین اشغالی هدف حملات موشکی شلیک شده از لبنان قرار گرفت.

منابع خبری از فعال شدن آژیرهای هشدار در تمامی مناطق شمالی فلسطین اشغالی تا مرکز و قدس اشغالی خبر دادند.

کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی گزارش داد که برای سومین با طی دو ساعت گذشته، ایران و حزب الله مشترکا و هماهنگ‌شده موشک شلیک کرده‌اند.