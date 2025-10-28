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۶ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹

سلمانی: فداکاری پرستاران در دوران کرونا حماسه‌ای ماندگار رقم زد

سلمانی: فداکاری پرستاران در دوران کرونا حماسه‌ای ماندگار رقم زد

تاکستان - فرماندار تاکستان گفت: فداکاری و ازخودگذشتگی پرستاران در دوران کرونا برگ زرینی در تاریخ خدمت‌رسانی نظام سلامت کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل سلمانی فرماندار تاکستان بعد از ظهر سه‌شنبه در آیین تجلیل از پرستاران بیمارستان شفا تاکستان، با اشاره به نقش برجسته پرستاران در دوران کرونا تصریح کرد: شما در روزهایی که نگرانی و اضطراب سراسر جامعه را فرا گرفته بود، با جان‌فشانی و فداکاری مثال‌زدنی در کنار مردم ایستادید و در خط مقدم سلامت، حماسه‌ای ماندگار رقم زدید؛ خدماتی که هیچ‌گاه از حافظه این سرزمین پاک نخواهد شد.

سلمانی با قدردانی از تلاش‌های فداکارانه پرستاران بیان کرد: پرستاری نه تنها یک شغل، بلکه مأموریتی سرشار از روحیه ایثار و انسان‌دوستی است و شما نقش مهمی در ایجاد امید و نشاط در خانواده‌ها دارید.

وی افزود: دولت علیرغم محدودیت‌ها، ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی و بهبود وضعیت معیشت جامعه پرستاری را با جدیت دنبال می‌کند تا خدمات سلامت در شأن مردم و مدافعان عرصه درمان ارائه شود.

فرماندار تاکستان در ادامه با تأکید بر جایگاه پرستاران در ارتقای کیفیت خدمات درمانی گفت: برخورد شایسته، صبوری و دلسوزی پرستاران تأثیر مستقیمی بر روند درمان بیماران دارد و می‌تواند امید به زندگی را در آنان تقویت کند.

وی با اشاره به لزوم تکریم جایگاه پرستاران در جامعه خاطرنشان کرد: لازم است همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی در حمایت از این قشر زحمتکش مشارکت داشته باشند تا فضای کاری آرام و باانگیزه‌تری برای آن‌ها فراهم شود.

سلمانی در پایان گفت: مردم ایران همواره قدردان مجاهدت‌های کادر درمان هستند و مسئولان شهرستان نیز تلاش می‌کنند تا در حوزه تجهیز مراکز درمانی، رفع کمبود نیروی انسانی و ارتقای خدمات، گام‌های موثری بردارند.

کد مطلب 6637802

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