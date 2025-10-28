به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل سلمانی فرماندار تاکستان بعد از ظهر سهشنبه در آیین تجلیل از پرستاران بیمارستان شفا تاکستان، با اشاره به نقش برجسته پرستاران در دوران کرونا تصریح کرد: شما در روزهایی که نگرانی و اضطراب سراسر جامعه را فرا گرفته بود، با جانفشانی و فداکاری مثالزدنی در کنار مردم ایستادید و در خط مقدم سلامت، حماسهای ماندگار رقم زدید؛ خدماتی که هیچگاه از حافظه این سرزمین پاک نخواهد شد.
سلمانی با قدردانی از تلاشهای فداکارانه پرستاران بیان کرد: پرستاری نه تنها یک شغل، بلکه مأموریتی سرشار از روحیه ایثار و انساندوستی است و شما نقش مهمی در ایجاد امید و نشاط در خانوادهها دارید.
وی افزود: دولت علیرغم محدودیتها، ارتقای زیرساختهای بهداشتی و درمانی و بهبود وضعیت معیشت جامعه پرستاری را با جدیت دنبال میکند تا خدمات سلامت در شأن مردم و مدافعان عرصه درمان ارائه شود.
فرماندار تاکستان در ادامه با تأکید بر جایگاه پرستاران در ارتقای کیفیت خدمات درمانی گفت: برخورد شایسته، صبوری و دلسوزی پرستاران تأثیر مستقیمی بر روند درمان بیماران دارد و میتواند امید به زندگی را در آنان تقویت کند.
وی با اشاره به لزوم تکریم جایگاه پرستاران در جامعه خاطرنشان کرد: لازم است همه دستگاههای اجرایی و نهادهای مردمی در حمایت از این قشر زحمتکش مشارکت داشته باشند تا فضای کاری آرام و باانگیزهتری برای آنها فراهم شود.
سلمانی در پایان گفت: مردم ایران همواره قدردان مجاهدتهای کادر درمان هستند و مسئولان شهرستان نیز تلاش میکنند تا در حوزه تجهیز مراکز درمانی، رفع کمبود نیروی انسانی و ارتقای خدمات، گامهای موثری بردارند.
نظر شما