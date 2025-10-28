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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

قائمی: ۱۱ دانش‌آموز حادثه مینی‌بوس در نقده از بیمارستان ترخیص شدند

قائمی: ۱۱ دانش‌آموز حادثه مینی‌بوس در نقده از بیمارستان ترخیص شدند

ارومیه- مدیر شبکه بهداشت و درمان نقده گفت: ۱۱ نفر از دانش‌آموزان حادثه واژگونی مینی‌بوس پس از دریافت خدمات پزشکی لازم از بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان ترخیص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیما قائمی روز سه‌شنبه در این زمینه اظهار کرد: در حادثه واژگونی یک مینی‌بوس در نزدیکی سه راه محمدیار نقده، ۱۳ نفر از جمله ۱۲ دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه و راننده مصدوم شدند.

وی افزود: پس از دریافت خدمات پزشکی لازم در بیمارستان امام خمینی (ره) نقده، ۱۱ نفر از دانش‌آموزان به همراه راننده ترخیص شدند و تنها یک نفر برای انجام معاینات بیشتر در بیمارستان باقی مانده است.

قائمی تصریح کرد: برای کمک‌رسانی به مصدومان، ۲ دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی ۱۱۵، ۲ آمبولانس جمعیت هلال احمر نقده و یک آمبولانس ۱۱۵ مهاباد به محل حادثه اعزام شدند.

وی ضمن قدردانی از تلاش تیم‌های پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) گفت: تمام امکانات بیمارستانی بسیج شده بود تا مداوای دانش‌آموزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

کد مطلب 6637254

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