به گزارش خبرگزاری مهر، سیما قائمی روز سه‌شنبه در این زمینه اظهار کرد: در حادثه واژگونی یک مینی‌بوس در نزدیکی سه راه محمدیار نقده، ۱۳ نفر از جمله ۱۲ دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه و راننده مصدوم شدند.

وی افزود: پس از دریافت خدمات پزشکی لازم در بیمارستان امام خمینی (ره) نقده، ۱۱ نفر از دانش‌آموزان به همراه راننده ترخیص شدند و تنها یک نفر برای انجام معاینات بیشتر در بیمارستان باقی مانده است.

قائمی تصریح کرد: برای کمک‌رسانی به مصدومان، ۲ دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی ۱۱۵، ۲ آمبولانس جمعیت هلال احمر نقده و یک آمبولانس ۱۱۵ مهاباد به محل حادثه اعزام شدند.

وی ضمن قدردانی از تلاش تیم‌های پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) گفت: تمام امکانات بیمارستانی بسیج شده بود تا مداوای دانش‌آموزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.