فرزانه: ایثارگر اردبیلی برای اهدا عضو به تهران منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل فرزانه صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: زنده‌یاد امیر رضا پراسمعلی، ۱۶ ساله، اهل و ساکن اردبیل، متأسفانه پس از بستری شدن در بخش ICU جراحی بیمارستان فاطمی اردبیل بر اثر سانحه رانندگی، با وجود تلاش‌های کادر درمان، دچار مرگ مغزی شد.

وی افزود: پس از تأیید نهایی مرگ مغزی توسط تیم تخصصی و هماهنگی‌های واحد فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی معاونت درمان دانشگاه، و با رضایت ارزشمند خانواده این ایثارگر، بامداد روز سه‌شنبه پیکر وی جهت اهدای اعضای حیاتی به بیمارستان امام‌خمینی (ره) تهران منتقل گردید.

معاون درمان دانشگاه ضمن تسلیت عمیق به خانواده داغدار و قدردانی از این اقدام خداپسندانه، به تبیین مفهوم مرگ مغزی پرداخت و تصریح کرد: فرد دچار مرگ مغزی، علیرغم حفظ نبض و فشار خون با پشتیبانی دستگاه‌ها و وجود تنفس مکانیکی، فاقد توانایی ذاتی برای ادامه حیات است و این وضعیت به معنای مرگ قطعی فرد است.