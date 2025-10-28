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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

فرزانه: ایثارگر اردبیلی برای اهدا عضو به تهران منتقل شد

فرزانه: ایثارگر اردبیلی برای اهدا عضو به تهران منتقل شد

اردبیل- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: نوجوان ۱۶ ساله اردبیلی که بر اثر سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود، برای پیوند به تهران منتقل شد تا جان چندین بیمار را نجات دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل فرزانه صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: زنده‌یاد امیر رضا پراسمعلی، ۱۶ ساله، اهل و ساکن اردبیل، متأسفانه پس از بستری شدن در بخش ICU جراحی بیمارستان فاطمی اردبیل بر اثر سانحه رانندگی، با وجود تلاش‌های کادر درمان، دچار مرگ مغزی شد.

وی افزود: پس از تأیید نهایی مرگ مغزی توسط تیم تخصصی و هماهنگی‌های واحد فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی معاونت درمان دانشگاه، و با رضایت ارزشمند خانواده این ایثارگر، بامداد روز سه‌شنبه پیکر وی جهت اهدای اعضای حیاتی به بیمارستان امام‌خمینی (ره) تهران منتقل گردید.

معاون درمان دانشگاه ضمن تسلیت عمیق به خانواده داغدار و قدردانی از این اقدام خداپسندانه، به تبیین مفهوم مرگ مغزی پرداخت و تصریح کرد: فرد دچار مرگ مغزی، علیرغم حفظ نبض و فشار خون با پشتیبانی دستگاه‌ها و وجود تنفس مکانیکی، فاقد توانایی ذاتی برای ادامه حیات است و این وضعیت به معنای مرگ قطعی فرد است.

کد مطلب 6637059

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