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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷

مرادی: بیش از ۳۸ کیلومتر خط‌کشی در محورهای مختلف گیلان اجرا شد

مرادی: بیش از ۳۸ کیلومتر خط‌کشی در محورهای مختلف گیلان اجرا شد

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از اجرای بیش از ۳۸ کیلومتر عملیات خط‌کشی در محورهای مختلف استان به‌منظور ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ایمن‌سازی راه‌ها و بهبود شرایط دید رانندگان، تاکنون بیش از ۳۸ کیلومتر خط‌کشی در محورهای مختلف گیلان انجام شده است.

وی با اشاره به جزئیات این طرح افزود: ۱۲ کیلومتر از عملیات خط‌کشی در محور لاله‌دشت – خشکبیجار، ۱۱ کیلومتر در محور لشت‌نشاکوچصفهان و ۱۵ کیلومتر نیز در محور کپوچال – آبکنار اجرا شده است.

مرادی تصریح کرد: اجرای خط‌کشی راه‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات ایمنی در راستای کاهش تصادفات جاده‌ای، روان‌سازی ترافیک و هدایت مطلوب رانندگان در مسیرهای پرتردد استان محسوب می‌شود.

مدیرکل راهداری گیلان با بیان اینکه این طرح‌ها به‌صورت مستمر در محورهای اصلی و فرعی در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای، اولویت اصلی راهداری در تمام فصول سال به‌ویژه در آستانه فصل بارش‌ها است.

کد مطلب 6636926

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