فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ایمن‌سازی راه‌ها و بهبود شرایط دید رانندگان، تاکنون بیش از ۳۸ کیلومتر خط‌کشی در محورهای مختلف گیلان انجام شده است.

وی با اشاره به جزئیات این طرح افزود: ۱۲ کیلومتر از عملیات خط‌کشی در محور لاله‌دشت – خشکبیجار، ۱۱ کیلومتر در محور لشت‌نشا – کوچصفهان و ۱۵ کیلومتر نیز در محور کپوچال – آبکنار اجرا شده است.

مرادی تصریح کرد: اجرای خط‌کشی راه‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات ایمنی در راستای کاهش تصادفات جاده‌ای، روان‌سازی ترافیک و هدایت مطلوب رانندگان در مسیرهای پرتردد استان محسوب می‌شود.

مدیرکل راهداری گیلان با بیان اینکه این طرح‌ها به‌صورت مستمر در محورهای اصلی و فرعی در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای، اولویت اصلی راهداری در تمام فصول سال به‌ویژه در آستانه فصل بارش‌ها است.