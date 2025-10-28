به گزارش خبرنگار مهر، رضا کلهر صبح سه شنبه در آئین نواختن زنگ پدافند غیر عامل در دبیرستان دخترانه کافیه میرزایی سمنان با بیان اینکه هدف از برگزاری این مراسم‌ها ارتقا فرهنگ پدافند غیر عامل و نهادینه سازی مفاهیم آن در ذهن آحاد مردم است، ابراز داشت: معتقدیم این مهم باید به فرهنگ عمومی و سبک زندگی افراد تبدیل شود.

وی با بیان اینکه اصل اجرای مصوبات پدافند غیر عامل آمادگی در برابر مواجه با انواع تهدیدات است، افزود: برای این مهم باید زیرساخت‌های اساسی و اصلی کشور به اصول و ضوابط پدافند غیر عامل تجهیز شوند.

معاون آموزش و پژوهش پدافند غیر عامل کشور با بیان اینکه در همین راستا مراسم گرامیداشت پدافند غیر عامل از مدارس آغاز شده است، ابراز داشت: رویکرد آن توجه دانش آموزان به ضرورت آمادگی در بحران و آشنایی با اصول مواجه با حوادث است.

کلهر با بیان اینکه دستورالعمل لازم و سیاست‌های آموزش عمومی مردم در مواجه با بحران به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، تصریح کرد: آموزش پیرامون ادارات باید با نگاه کارشناسی و ارزیابی میزان آمادگی هنگام مواقع بحرانی توأم شود.

وی از تصویب برگزاری دوره ۱۲ ساعت پدافند غیر عامل برای ادارات استان سمنان خبر داد و افزود: ۷۰ نفر کارت آموزشی مربیگری پدافند غیر عامل طی این دوره آموزشی دریافت خواهند کرد.