به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در جریان بازدید از دادگاه‌های عمومی بخش «پاپی» و «ززماهرو» با اشاره به نقش کلیدی دادگاه‌های بخش در تأمین عدالت محلی، اظهار داشت: دادگاه‌های عمومی در مناطق کمتر برخوردار، باید با انگیزه‌ای مضاعف و رویکردی جهادی، در مسیر خدمت‌رسانی به مردم گام بردارند. حضور قاضی در متن جامعه و شناخت میدانی از مسائل، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و مؤثرتر خواهد بود.

وی تصریح کرد: بر اساس آمار در شش‌ماهه ابتدای سال جاری در دادگاه عمومی بخش «پاپی» ۱۰۰ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیک و کارشناسی‌ها با قرعه‌کشی انجام می‌پذیرد و حدود ۸۰ درصد پرونده‌ها در بخش «پاپی» و ۶۵ درصد در بخش «زز ماهرو» با استفاده از ظرفیت حل اختلاف به صلح و سازش ختم شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ادامه داد: متوسط زمان رسیدگی در دادگاه عمومی بخش «پاپی» حدود ۳۵ روز است و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در ۸۳ درصد آرای صادره از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شده است و دادرسی‌های زندانیان به‌صورت ۱۰۰ درصد الکترونیک انجام می‌شود.

بنابراین گزارش، این شانزدهمین سفر رئیس‌کل دادگستری لرستان و معاونان وی در سال ۱۴۰۴ به‌منظور نظارت و بازرسی از حوزه‌های قضائی مختلف استان است و این اقدام در چارچوب سیاست‌های کلان قوه قضائیه مبنی بر نظارت مستمر، ارتقا بهره‌وری و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه عدالت صورت گرفت و نشان‌دهنده اهتمام مدیریت قضائی استان به عدالت‌محوری در همه سطوح است.