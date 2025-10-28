به گزارش خبرنگار مهر، راحله امینیان در آئین پاسداشت بانوان جریان‌ساز مقاومت که با حضور خانواده‌های معظم شهدا پیش از ظهر سه شنبه در حرم بانوی کرامت برگزار شد، با اشاره به جایگاه بی‌بدیل زنان در عرصه روایت جنگ‌ها، به‌ویژه در سوریه و غزه، اظهار کرد: نقش زنان در انتقال واقعیت‌های مقاومت نقشی تعیین‌کننده است و اگر امروز جهان چهره واقعی مقاومت را می‌شناسد، ثمره حضور و روایت‌گری زنان مؤمن و آگاه است.

وی با اشاره به اهمیت الگوگیری از زنان ایرانی در حوزه مقاومت گفت: باید سبک و سیره زنان مجاهد ایرانی و اسلامی را به جهانیان معرفی کرد، چراکه آنان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، نماد صبر، ایثار و پایداری‌اند و جهان باید با این الگوهای انسانی آشنا شود.

کارشناس رسانه در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه شادی و حزن اهل‌بیت (ع) در زندگی مؤمنان اشاره کرد و افزود: در ایام شادی حضرات معصومین (ع)، هر اندازه این شادی را میان مردم و جامعه گسترش دهیم و در کنار آن حاجات و نیازهای خود را با یاد ایشان مرور کنیم، به برکات الهی نزدیک‌تر خواهیم شد.

امینیان تأکید کرد: در مسیر ترویج فرهنگ اسلامی، باید رسالت رسانه را در انتقال پیام‌های اصیل انقلاب و مقاومت به‌درستی انجام داد و امروز رسانه مؤثر، رسانه‌ای است که بتواند پیام مظلومیت و حقیقت شهدا را به داخل و خارج از مرزها منتقل کند.

وی افزود: هر یک از خانواده‌های شهدا خود یک رسانه زنده هستند، چراکه در کنار انسان‌هایی زیسته‌اند که با اخلاص و گمنامی، جان خود را در راه خدا تقدیم کردند و این رسالت ماست که زینب‌وار در این دوران، روایت‌گر باشیم و اجازه ندهیم یاد و پیام آنان به فراموشی سپرده شود.

مجری برنامه‌های آئینی تلویزیون با اشاره به تجربه‌های میدانی خود در ارتباط با زنان مقاومت سوریه گفت: در جنگ‌ها، روایت زنانه از مقاومت کمتر دیده می‌شود، اما امروز آنچه جهان را در غزه تحت تأثیر قرار داده، روایت‌گری پرشور زنان است که با ایمان و شجاعت، تصویر حقیقی مقاومت را به دنیا نشان داده‌اند.

وی تأکید کرد: باید روایت زنان ایرانی و اسلامی را نیز به جهان معرفی کنیم، چراکه هر یک از این زنان، الگویی از مقاومت و معنویت‌اند و حضور آنان در جامعه، بازتابی از فرهنگ پایداری ملت ایران است.

امینیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم همدلی با خانواده‌های شهدا گفت: امروز جامعه ما نیازمند همراهی بیشتر با خانواده شهداست و بسیاری از جوانان کشور، هرچند ظاهرشان متفاوت است، اما دل در گرو امام حسین (ع) و وطن دارند و ما باید این نسل را درک و حمایت کنیم تا در مسیر ایمان و خدمت بمانند.

وی افزود: ملت ایران در همه دوره‌های تاریخی و در همه بحران‌ها، مدیون شهدا بوده است و امروز نیز وظیفه ماست که خانواده‌های شهدای جبهه مقاومت و شهدای اخیر را تنها نگذاریم و با حضور در کنار آنان، از ارزش‌های ایثار و فداکاری پاسداری کنیم.

مجری برنامه‌های آئینی تلویزیون در پایان اظهار امیدواری کرد: با استمرار راه شهدا و تبیین درست پیام مقاومت، بتوانیم حقیقت اسلام و انسانیت را به جهانیان معرفی کرده و از دل روایت‌های زنانه، چهره‌ای اصیل از مقاومت و ایمان را در جهان معاصر ترسیم کنیم.