بابایی: کمبود مشاور تحصیلی در مدارس استان یزد جبران شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد به ریاست استاندار و با حضور مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش و به منظور بررسی فعالیت‌های صورت گرفته در راستای اجرای طرح ملی نماد در استان یزد برگزار شد.



محمدرضا بابایی در این نشست، با تاکید بر اجرای دقیق طرح نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش آموزان در سطح استان اظهار کرد: تمامی دستگاه‌ها باید با همراهی مجموعه آموزش و پرورش استان نسبت به پیش‌برد اهداف طرح «نماد» اقدام کنند.



استاندار یزد بر ضرورت تشکیل کمیته نماد ذیل شورای آموزش و پرورش استان تاکید کرد و گفت: با توجه به افزایش آسیب‌های اجتماعی بین جوانان و نوجوانان اجرای این طرح با جدیت در دستور کار دستگاه‌های ۲۲ گانه استان قرار گیرد.



رئیس شورای آموزش و پرورش استان یزد در همین راستا ادامه داد: طی نشستی با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان برنامه‌ها و اقدامات مورد پیگیری دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای طرح نماد مورد بررسی قرار گیرد.



استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم جبران کمبود مشاور تحصیلی در استان تصریح کرد: هم راستا با تلاش جهت تأمین زیرساخت‌های آموزشی در استان، در حوزه مسائل فرهنگی نیز باید با جدیت اقدام شود.



وی افزود: معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با همکاری مدیر کل امور اجتماعی استانداری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سازوکارهای تأمین منابع مالی جهت به کارگیری مشاورین تحصیلی را مشخص کنند.



بابایی با اشاره به نیازهای جدی شهرستان‌های کم برخوردار استان به جذب مشاورین تحصیلی عنوان کرد: با توجه به دغدغه‌های استان در این حوزه، تأمین منابع لازم از محل مسئولیت‌های اجتماعی صنایع پیگیری خواهد شد.



استاندار یزد با بیان اینکه مسائل فرهنگی و تربیتی به عنوان یکی از مهمترین امور زیربنایی باید مورد اهتمام بیشتری قرار گیرد گفت: فرمانداران شهرستان‌ها نسبت به توجیه و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی مقیم تهران در این حوزه اقدام کنند.



وی در ادامه بر ضرورت برگزاری شورای مشورتی دانش آموزی به صورت استانی تاکید کرد و گفت: نشست‌های شورای مشورتی دانش آموزی در استان به منظور پیگیری دغدغه‌های دانش آموزان با حضور استاندار و یا معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری برگزار خواهد شد.



استاندار یزد در پایان با بیان اینکه نشست‌های شورای آموزش و پرورش استان نیز باید با حضور سه تن از نمایندگان دانش آموزان برگزار شود گفت: مصوبات مرتبط با حوزه دانش آموزی نباید بدون حضور نماینده دانش آموزان مورد بررسی قرار گیرد.