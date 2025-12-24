حسین زاده: نقش راهداران در حفظ جریان اقتصاد کشور بی‌ بدیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمتالله حسینزاده، در آئین تجلیل از راهداران جنوب کرمان با بیان اینکه زحمات راهداران این منطقه بر کسی پوشیده نیست و قدردان تکتک آنان هستیم؛ گفت: راهداران جنوب کرمان به صورت شبانه روزی در خدمت ایمنی راهها و اقتصاد هستند.
وی افزود: در سال جاری انتصابات و مسائل مربوط به رانندگان در کشور با پیگیریهای راهداری پیش رفت و این قشر با هوشیاری اجازه ندادند دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی از هیچ طریقی ضربه بزنند.
وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه که سیستم حملونقل هوایی کشور قطع بود، تمامی جابهجاییها به صورت زمینی انجام شد و رانندگان به عنوان گمنامترین و پرتلاشترین نیروها از خانوادههای خود دور ماندند تا چرخه اقتصاد کشور حفظ شود.
حسین زاده، اظهار داشت: اهمیت حمل و نقل به حدی است که تعطیلی یک هفتهای آن میتواند فاجعه به بار آورد.
مدیرکل راهداری جنوب کرمان با اشاره به بیسابقهترین بارندگی سالهای آبی اخیر در این منطقه گفت: راهداران در شرایط بارش شدید باران و برف زمان و ساعت نمیشناسند و با تمام توان شبانهروز تلاش کردند تا جادهها مسدود نشود
وی اظهار داشت: نتیجه این همدلی و تلاش، عدم وقوع خسارت جانی و حتی نبود تصادف در این مدت بوده است.
