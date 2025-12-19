نعمت الله حسین‌زاده، ظهر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از انسداد محورهای ساردوئیه و زهکلوت به‌دلیل بارش‌های کم سابقه تخریب پل و طغیان رودخانه‌ها خبر داد و گفت: بیش از ۱۵۵ اکیپ راهداری با ۲۰۰ دستگاه ماشین‌آلات برای حفظ ایمنی مردم مشغول خدمت‌رسانی هستند.

وی افزود: فعالیت سامانه بارشی اخیر که با بارش‌های شدید و کم‌سابقه باران و برف در مناطق مختلف جنوب استان کرمان همراه بوده موجب بروز خسارات گسترده و ایجاد اختلال در تردد برخی محورهای مواصلاتی شده است و به همین منظور و در راستای حفظ سلامت و ایمنی شهروندان، تعدادی از مسیرها تا اطلاع ثانوی مسدود شده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت محورهای کوهستانی منطقه افزود: محور ساردوئیه به دلیل بارش سنگین برف کاهش شدید دید، لغزندگی سطح جاده و به‌منظور پیشگیری از حوادث احتمالی به‌صورت کامل مسدود شده است.

حسین زاده، گفت: علاوه بر این بر اثر شدت بارندگی‌ها یکی از پل‌ها در محدوده بخش اسماعیلیه دچار تخریب کامل شده و در این محور همچنین تعداد قابل توجهی از ابنیه فنی شامل پل‌ها، آبروها و دیوارهای حفاظتی دچار آسیب جدی شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد حجم بارندگی‌های این سامانه در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده و همین موضوع باعث طغیان رودخانه‌ها، جاری شدن روان‌آب‌ها و وارد آمدن خسارت به زیرساخت‌های جاده‌ای شده است.

وی ادامه داد: با این حال مجموعه راهداری از ساعات ابتدایی آغاز بحران با آمادگی کامل به‌صورت شبانه‌روزی و با تمام توان انسانی و تجهیزاتی پای کار بوده است.

حسین‌زاده، با اشاره به وضعیت محور زهکلوت تصریح کرد: محور زهکلوت به رودبار جنوب نیز در پی شرایط نامساعد جوی آب‌گرفتگی و طغیان رودخانه‌ها مسدود شده و از رانندگان درخواست می‌شود تا زمان بازگشایی کامل مسیر از محورهای جایگزین استفاده کنند.

وی گفت: همچنین در این محور نیروهای پرتلاش راهداری در حال انجام عملیات مستمر برای تخلیه رسوبات، هدایت آب، تثبیت مسیر و بازگرداندن شرایط ایمن به جاده هستند.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل طغیان رودخانه در ورودی شهر زهکلوت این مسیر به طور کامل مسدود شده و عوامل راهداری با همکاری دستگاه‌های امدادی و خدماتی، مشغول مدیریت بحران و ایمن‌سازی محدوده هستند تا در سریع‌ترین زمان ممکن امکان تردد مجدد فراهم شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان با اشاره به حجم گسترده عملیات اجرا شده گفت: در حال حاضر ۱۵۵ اکیپ راهداری با بهره‌گیری از حدود ۲۰۰ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات سبک و سنگین شامل لودر، گریدر، بیل مکانیکی، کامیون و ماشین‌آلات برف‌روب و … در محورهای مختلف حوزه جنوب کرمان مستقر بوده و به‌صورت مستمر در حال خدمت‌رسانی به مردم و تلاش برای بازگشایی راه‌ها و بازگرداندن ایمنی به شبکه راه‌های منطقه هستند.