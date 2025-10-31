حاتمی:۱۴ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در ایوان پرداخت شد

یاسر حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنیاد برکت از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۴ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی برای توسعه تولید، ایجاد اشتغال و توانمندسازی اقتصادی بانوان در سطح شهرستان پرداخت کرده است.

وی افزود: با حمایت این بنیاد تاکنون بیش از ۲۰۰ کارگاه تولیدی در نقاط مختلف شهرستان ایوان به بهره‌برداری رسیده که بخشی از آنها در حوزه مشاغل خانگی و مهارت‌محور مانند خیاطی، پرورش قارچ، نجاری و جوشکاری فعالیت دارند.

حاتمی با اشاره به پرداخت مرحله‌ای وام‌های حمایتی گفت: از مجموع ۱۴۰ فقره وام در نظر گرفته‌شده برای متقاضیان طرح‌های اشتغال‌زایی، تاکنون ۵۰ فقره پرداخت شده و بقیه نیز در آینده نزدیک به متقاضیان واجد شرایط اعطا خواهد شد.

مدیر بنیاد برکت شهرستان ایوان در ادامه با معرفی دو نمونه موفق از طرح‌های اشتغال‌زایی زنان ایوانی، اظهار داشت: یکی از این طرح‌ها کارگاه مهارتی زینب یاری، دبیر رشته طراحی دوخت است که با هدف پیوند آموزش‌های مهارتی با بازار کار تأسیس شده و اکنون بانوان شرکت‌کننده در آن پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، توانسته‌اند در زمینه دوخت لباس محلی و لباس مدارس به درآمد پایدار برسند.

وی افزود: در محله مرکزی ایوان نیز کارگاه پرورش قارچ دکمه‌ای با ظرفیت تولید ۴۰۰ کیلوگرم در هر دوره فعالیت می‌کند که طی دو سال گذشته نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار برای بانوان این منطقه داشته است.

حاتمی در پایان تأکید کرد: سیاست بنیاد برکت در ایوان بر حمایت از مشاغل خرد، ایجاد واحدهای تولیدی پایدار و توسعه خوداتکایی اقتصادی بانوان و خانواده‌های کم‌درآمد متمرکز است تا هیچ مهارت و ظرفیتی در این شهرستان بدون بهره‌برداری اقتصادی باقی نماند.