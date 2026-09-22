به گزارش خبرنگار مهر، فلوره حشامی بعدازظهر سه‌شنبه در کارگاه تخصصی مداخله در بحران و شناسایی علائم هشدار خودکشی که در محله اسلام‌آباد سنندج برگزار شد، اظهار کرد: افزایش آگاهی عمومی درباره سلامت روان و شناخت نشانه‌های هشدار، از مهم‌ترین اقدامات برای پیشگیری و مداخله به‌موقع در شرایط بحرانی است.

وی افزود: این کارگاه با هدف افزایش سواد سلامت روان در میان ساکنان مناطق کمتر برخوردار برگزار شد و تلاش داشت نقش جامعه محلی را در شناسایی زودهنگام افراد در معرض خطر و هدایت آنان به سمت دریافت حمایت‌های تخصصی پررنگ‌تر کند.

مدرس کارگاه پیشگیری از خودکشی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در مواجهه با افکار و صحبت‌های مرتبط با خودکشی، کنار گذاشتن نگاه‌های همراه با قضاوت، سرزنش و ایجاد احساس شرم در فرد است و باید شرایطی فراهم شود که فرد بتواند بدون ترس و نگرانی درباره وضعیت خود صحبت کند.

حشامی بیان کرد: تابوشکنی و انگ‌زدایی در حوزه سلامت روان، زمینه را برای گفت‌وگوی صریح‌تر درباره بحران‌های روحی فراهم می‌کند و جامعه باید بیاموزد که در چنین شرایطی به جای قضاوت، نقش حمایتگر داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت مهارت‌های ارتباطی گفت: گوش دادن فعال یکی از مهارت‌های اساسی در مواجهه با افراد گرفتار بحران است و نحوه برقراری ارتباط می‌تواند در ایجاد احساس امنیت و پذیرش فرد نقش مؤثری داشته باشد.

مدرس این کارگاه تأکید کرد: ایجاد یک فضای امن، آرام و حمایتگر برای گفت‌وگو با فرد در شرایط بحرانی ضروری است و اطرافیان باید ضمن توجه به نشانه‌های هشدار، مسیر دسترسی فرد به خدمات و حمایت‌های تخصصی را تسهیل کنند.

حشامی خاطرنشان کرد: ارتقای آگاهی در سطح محلات و استفاده از ظرفیت معتمدان، جوانان و افراد اثرگذار جامعه می‌تواند به شناسایی زودهنگام افراد نیازمند حمایت و پیشگیری از تشدید بحران کمک کند.

این کارگاه با حمایت اداره‌کل بهزیستی استان کردستان در محله اسلام‌آباد سنندج برگزار شد و ۳۰ نفر از ساکنان، معتمدان محلی و جوانان این منطقه در آن حضور داشتند.