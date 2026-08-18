به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، سید حسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، در این جلسه با تأکید بر اهمیت برگزاری نشستهای علمی و تخصصی در حوزه خانواده، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم موضوعات مرتبط با ازدواج، روابط خانوادگی و فرزندپروری را در قالب پنلهای تخصصی و با حضور صاحبنظران رشتههای مختلف بررسی کنیم. تحولات سریع فضای دیجیتال، شبکههای اجتماعی و هوش مصنوعی، بر سبک زندگی خانوادهها اثر مستقیم گذاشته و لازم است این تغییرات بهصورت علمی، دقیق و چندجانبه مورد تحلیل قرار گیرد.
وی با اشاره به برگزاری پنلهای تخصصی در این نشست افزود: تنوع موضوعات مطرحشده در این پنلها نشان میدهد که مسائل خانواده در عصر حاضر فقط از یک زاویه قابل بررسی نیست. از تحولات الگوهای ازدواج و انتخاب همسر گرفته تا سلامت روان و پایداری بنیان خانواده و نیز چالشهای فرزندپروری در فضای دیجیتال، همگی نیازمند گفتوگوی علمی، تبادل تجربه و ارائه راهکارهای کاربردی هستند.
موسوی چلک ادامه داد: برگزاری چنین نشستهایی فرصتی فراهم میکند تا یافتههای پژوهشی و تجربههای حرفهای در کنار هم قرار گیرد و مسیر مناسبی برای بهبود سیاستها و خدمات حوزه خانواده شکل بگیرد. ما باید این نوع پنلهای تخصصی را بیش از پیش تقویت کنیم تا بتوانیم متناسب با شرایط امروز، پاسخهای دقیقتر و مؤثرتری به نیازهای خانواده ایرانی ارائه دهیم.
وی تأکید کرد: توسعه این نشستها و بهرهگیری از ظرفیت اساتید دانشگاهی، پژوهشگران، متخصصان، و انجمن ها میتواند به ارتقای آگاهی عمومی، تقویت بنیان خانواده و ارتقای سلامت روانی - اجتماعی در نسل آینده کمک کند.
تأکید بر نقش بنیادین خانواده در سلامت روانی و اجتماعی جامعه
ابراهیم غفاری، مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی، در حاشیه این نشست با تأکید بر نقش بنیادین خانواده در سلامت روانی و اجتماعی جامعه، توجه به برنامههای پیشگیرانه و ارتقایی را از مهمترین راهبردهای مؤثر در تحکیم بنیان خانواده، ارتقای کیفیت زندگی، و ارتقا سطح سلامت روانی _ اجتماعی دانست.
وی با اشاره به نتایج پژوهشهای بینالمللی تصریح کرد: سرمایهگذاری در حوزه پیشگیری، بهمراتب اثربخشتر از مداخله پس از بروز آسیب است و میتواند با افزایش آگاهی، مهارت و آمادگی روانی و اجتماعی افراد، زمینهساز ارتقای کارکردهای خانواده و بهبود سطح سلامت روان خانوادهها شود.
مدیر کل دفتر مشاوره و امور روانشناختی مجموعهای از برنامههای تخصصی خود را در حوزه پیشگیری و ارتقای سلامت خانواده معرفی کرد. این برنامهها شامل آموزش پیش از ازدواج برای توانمندسازی جوانان در انتخاب آگاهانه همسر و تشکیل خانواده مستحکم، آموزش زندگی خانواده با هدف ارتقای روابط زوجین و بهبود مهارتهای ارتباطی، آموزش نوجوان و توانمندسازی خانواده در دوره بلوغ و نوجوانی، و برنامه بهبود و مراقبت روابط زوجین برای شناسایی، آموزش، مشاوره و پیگیری زوجین دارای تعارض زناشویی است.
در این نشست همچنین بر ضرورت اجرای هدفمند این برنامهها برای تحکیم بنیان خانواده، کاهش تعارضات، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت روان جامعه تأکید شد.
پنل نخست این نشست با حضور پروفسور منیژه دانشپور، استاد ممتاز زوجدرمانی و خانوادهدرمانی دانشگاه بینالمللی الانیت کالیفرنیا آمریکا، با موضوع "هوش مصنوعی در نظام خانواده؛ تحلیلی بر پیامدهای آن در همگرایی یا واگرایی ارتباطی اعضا" برگزار شد.
وی در سخنان خود به ظرفیتها و چالشهای هوش مصنوعی در روابط خانوادگی پرداخت و تأکید کرد استفاده صحیح از فناوری میتواند به تقویت همدلی و کیفیت ارتباطات خانوادگی منجر شود، اما استفاده نادرست از آن ممکن است فاصله عاطفی و کاهش تعاملات انسانی را در پی داشته باشد.
در پنل دوم، الهام فتحی، دانشیار دانشگاه، موضوع "تحولات الگوهای ازدواج و انتخاب همسر" را مورد بررسی قرار داد. وی با اشاره به تأثیر شبکههای اجتماعی، ارتباطات آنلاین و هوش مصنوعی بر فرایند آشنایی و انتخاب همسر، چالشهایی همچون تغییر معیارهای انتخاب، کاهش تعهدپذیری، تصمیمگیریهای هیجانی و دشواری تشخیص اصالت روابط در عصر دیجیتال را تشریح کرد.
پنل سوم این نشست با ارائه ابوالفضل حاتمی، دانشیار دانشگاه، به موضوع "سلامت روان و پایداری بنیان خانواده در عصر دیجیتال" اختصاص داشت. وی ضمن بررسی آثار فناوریهای دیجیتال و رسانههای نوین بر کیفیت تعاملات خانوادگی، راهکارهایی برای مدیریت حضور فناوری در زندگی مشترک، ارتقای سلامت روان خانواده و بهبود کیفیت روابط زوجین ارائه کرد.
همچنین در پنل چهارم، علی محمد رضایی، دانشیار دانشگاه، با موضوع "چالشهای فرزندپروری در عصر نوین"به بررسی تأثیر محیط دیجیتال بر سلامت روانشناختی کودکان و نوجوانان و کیفیت تعاملات والد ـ فرزند پرداخت.
وی بر اهمیت سواد دیجیتال والدین، شهروندی دیجیتال فرزندان و بهرهگیری از رویکردهای علمی و مبتنی بر شواهد برای پیشگیری از آسیبهای روانشناختی نسل آینده تأکید کرد.
در پایان این نشست، حاضران بر ضرورت ارائه راهکارهای علمی و کاربردی برای مواجهه خانوادهها با فرصتها و چالشهای زیستبوم دیجیتال و تقویت بنیان خانواده در عصر فناوری تأکید کردند.
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