  استانها
  2. بوشهر
۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۴۸

همایش پیاده روی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بوشهر برگزار شد

بوشهر - با حضور سرپرست دفتر مرکزی حراست دانشگاه فرهنگیان، همایش پیاده روی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بوشهر در ساحل شهر بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر عصر چهارشنبه در این آئین در جمع دانشجو معلمان پردیس های علامه طباطبایی و بنت الهدی صدر بوشهر اظهار داشت: توجه به سلامت جسم و روح برای انسانی که در این زمانه زندگی می کند، اهمیت بسیار زیادی دارد.

اکبر مولایی گفت: در جامعه امروز ما نیروی انسانی که می خواهد تعلیم و تربیت دانش آموزان امروز و فردای کشور را بر عهده بگیرد، باید از سلامت جسمی لازم برخوردار باشد.

مولایی بر لزوم گسترش ورزش همگانی در جامعه دانشجویی تاکید کرد و بیان داشت: نیاز است تا به ورزش های همگانی در دانشگاه های ما توجه بیشتری شود.

وی در ادامه اضافه کرد: این مهم زمینه ساز سلامتی، نشاط، همدلی و مشارکت پذیری دانشجویان را در سطح بسیار مناسبی فراهم می سازد و از این رو اجرای این برنامه تاثیرگذاری مطلوبی دارد.

مولایی تصریح کرد: یکی از مواردی که سلامت روان انسان را تامین می کند توجه به مقوله ورزش و ورزش کردن است.

وی خاطرنشان ساخت: متاسفانه آنچنان که باید در بعد سلامت روان کار نکرده ایم و بسیاری از آسیب های اجتماعی مثل آمار خودکشی ها، طلاق، زد و خوردهای خیابانی و ... ناشی از عدم آؤامش و سلامت روانی است.

مولایی متذکر شد: غذا و تغذیه ناسالم و ورزش نکردن باعث شده که در کشور ما دومین عامل مرگ و میر افراد سکته قلبی و مغزی باشد و لازم است تا به سلامت روان و جسم بیشتر از پیش توجه کرده و فکر کنیم.

وی بیان کرد: وظیفه من و شما دانشجومعلمان است که در دوران تحصیلی به راهکارهای چگونگی بهبود سلامت روان اجتماعی بیاندیشیم و در آینده آنها را به کار گیریم.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: کار ما به عنوان مجموعه دانشگاه فرهنگیان آموزش و پیشگیری است و ما باید کاری کنیم که جامعه ما همواره در بهترین شرایط سلامت جسمی و روانی باشد و به سمت عکس این شرایط نرود.

