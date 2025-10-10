امام جمعه سرعین: پرکردن استخرهای مسکونی تهدیدی برای منابع آب شرب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شیرعلیپور در خطبههای این هفته نماز جمعه سرعین، با اشاره به اینکه اسنپ بک نقشه غرب برای اغتشاش و حمله به ایران است؛ اظهار کرد: آمریکاییها و اروپاییها با فعالسازی اسنپ بک به دنبال آن هستند که با تحریکات اجتماعی و فضاسازی اقتصادی، موج اغتشاش در ایران ایجاد کنند و به دنبال آن یک حمله نظامی صورت دهند زیرا رویکرد اول، یعنی حمله نظامی و سپس اغتشاش در جنگ ۱۲ روزه با شکست روبرو شد بنابراین هدف راهبردی غربیها و آمریکا از فعالشدن اسنپ بک، فراهم کردن شرایط برای ایجاد اغتشاش در ایران با پیوست حمله نظامی است.
امام جمعه سرعین با تاکید بر صرفه جویی آب، عنوان کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی و تنش آبی که شهرستان سرعین با آن مواجه است، بارها و بارها بر ضرورت صرفهجویی در مصرف آب تأکید شده و این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار بوده زیرا منابع آب شهرستان محدود و ظرفیت مخازن آب تنها پاسخگوی مصارف عادی و روزمره مردم است.
حجت الاسلام شیرعلیپور ادامه داد: متأسفانه مشاهده میشود که برخی واحدهای مسکونی جدید، از جمله آپارتمانها، دارای استخرهای شنا هستند. باید پرسید که آب این استخرها از کجا تأمین میشود؟ آیا غیر از همین منابع آب شرب محدود است؟ اینگونه مصرفهای بیرویه و پرکردن استخرها نه تنها منابع آب شهرستان را تهدید میکند، بلکه باعث تشدید بحران کمآبی خواهد شد.
وی افزود: از مسئولین مربوطه انتظار میرود هرچه سریعتر سازوکارهای لازم برای مدیریت مصرف آب و جلوگیری از این نوع مصرفهای غیرضروری را تدوین و اجرا کنند تا دیر نشده، جلوی هدررفت منابع ارزشمند آب گرفته شود چرا که صرفهجویی در مصرف آب، تنها راهکار مقابله با بحران آب است و همه ما باید در این مسیر مسئولانه عمل کنیم.
نظر شما