حجت الاسلام شیرعلیپور: طوفان الاقصی نقاب از چهره صهیونیسم برداشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شیر علیپور در خطبههای این هفته شهرستان سرعین، با اشاره به اینکه طوفان الاقصی نقاب از چهره صهیونیسم برداشت، اظهار کرد: عملیات طوفانالاقصی، نه تنها معادلات امنیتی رژیم صهیونیستی را فرو ریخت، بلکه پرده از چهره واقعی و جنایتکار این رژیم برداشت. جهان، پس از دههها فریب مظلومنمایی صهیونیسم، امروز حقیقت اشغال، کشتار و نژادپرستی اسرائیل را آشکارا میبیند؛ واقعیتی که افکار عمومی جهانی را به سوی حمایت از مقاومت و آرمان آزادی فلسطین سوق داده است.
وی با بیان اینکه طوفانالاقصی سند حقانیت مقاومت فلسطین است، گفت: یکی از شگردهای دیرینه جبهه باطل، سوءاستفاده از گرایش فطری بشر به حمایت از مظلوم است. این حربه، رساترین تعبیر از ماهیت فعالیتهای جنبش صهیونیسم در قرن گذشته است. آنان با جعل روایت مظلومیت و بهرهگیری از احساسات انسانی ملتها، توانستهاند چهرهی جنایتکارانه خود را پشت نقاب دروغین مظلومنمایی پنهان سازند.
امام جمعه شهرستان سرعین ادامه داد: صهیونیستها با همین فریب تاریخی، میلیاردها دلار غرامت از کشورهای غربی، بهویژه آلمان، دریافت کردند و اذهان مردم اروپا و آمریکا را برای پذیرش ددمنشیها، قانونشکنیها و تجاوزگریهای خود در فلسطین آماده نمودند.
حجتالاسلام شیرعلیپور افزود: اما امروز، با حماسهی طوفانالاقصی، این نقاب از چهرهی پلید صهیونیسم کنار رفته است؛ جهانیان بیش از هر زمان، حقیقت جنایات رژیم کودککش اسرائیل را میبینند و فریاد حمایت از مظلوم فلسطینی در سراسر جهان طنینانداز شده است.
