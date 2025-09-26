  1. استانها
  2. اردبیل
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

امام جمعه سرعین:

شیرعلیپور: مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی ضرر محض و بن‌بست است

اردبیل - امام جمعه شهرستان سرعین با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری گفت: مذاکره با آمریکا نه تنها سودی برای ملت ایران ندارد بلکه ضرر محض و به معنای افتادن در بن‌بست است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شیرعلیپور در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان سرعین، با اشاره به سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دفاع مقدس و با تأکید بر اهمیت سه محور «اتحاد ملی»، «غنی‌سازی هسته‌ای» و «مذاکره»، اظهار کرد: در شرایط کنونی، مذاکره با آمریکا نه تنها سودی برای ملت ایران ندارد بلکه ضرر محض و به معنای افتادن در بن‌بست است. ایشان همچنین رفتار دوگانه و عهدشکنی‌های آمریکا و اروپا را عامل بی‌اعتمادی مطلق به غرب دانستند.
وی با اشاره به ششم مهرماه سالروز شهادت سید حسن نصرالله گفت: شهید سیدحسن نصرالله از بدو دبیرکلی، سه لایه حیاتی را در سازمان حزب‌الله نهادینه کرد. لایه جهادی، لایه سیاسی و لایه خدمات اجتماعی. این سه‌لایه به تعبیر برخی تحلیلگران، مثلث ماندگاری مقاومت را تشکیل می‌دهد.
امام جمعه شهرستان سرعین ادامه داد: مدیریت یک‌ساله شیخ نعیم قاسم مبتنی بر راهبرد نوسازی و تقویت قدرت در حرکت سازمانی حزب‌الله، دقیقاً بر همان سه لایه دست گذاشت و پروژه نوسازی را در هر سه محور پی گرفت.
خطیب جمعه سرعین افزود: سخنرانی رهبر انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس، حادثه جدید و تازه ای نیست. ایشان در سالهای مختلف در هفته دفاع مقدس با فرماندهان سپاه، یادگاران دفاع مقدس دیدارها و سخنرانی‌هایی داشته‌اند و امسال هم این از طریق صداوسیما انجام شد.
حجت الاسلام شیرعلیپور ادامه داد: البته نوع بیانات مقام معظم رهبری با سالهای قبل متفاوت بود. یعنی ایشان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادشهیدان حول سه محور بیانات خود را ایراد کردند که در نوع خود تازگی داشت و نشان از اهمیت ایشان به سه موضوع می‌داد.
وی خاطرنشان کرد: آمریکا و صهیونیست‌ها در پشت صحنه و اروپا در وسط صحنه با بهانه جویی های مختلف اقدام به فعال سازی سازوکارماشه کردند و عملاً خط بطلان واقعی برروی همه توافق‌ها و عهدهای خود کشیدند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان سرعین تصریح کرد: از طرف دیگه آمریکا و شخص ترامپ خبیث با لفاظی‌های مکرر و توقعات گستاخانه پس از حمله مستقیم به مراکز هسته‌ای در هفته‌های اخیر به انحاء مختلف ایران را تهدید می‌کند و انتظارات زیاده خواهانه مبنی بر توقف کامل غنی سازی هسته‌ای پرداختند و همزمان تحریم‌های خود را برافراد و سازمانهای جدید اعمال کردند و آمریکا و اروپا خیال می‌کردند از این تحرکات و اقدامات گام‌های ایران سست خواهد شد و آن به مذاکره ذلت بار خواهد داد.
