شیرعلیپور در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان سرعین، با اشاره به سخنرانی تلویزیونی به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمددر خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان سرعین، با اشاره به سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دفاع مقدس و با تأکید بر اهمیت سه محور «اتحاد ملی»، «غنی‌سازی هسته‌ای» و «مذاکره»، اظهار کرد: در شرایط کنونی، مذاکره با آمریکا نه تنها سودی برای ملت ایران ندارد بلکه ضرر محض و به معنای افتادن در بن‌بست است. ایشان همچنین رفتار دوگانه و عهدشکنی‌های آمریکا و اروپا را عامل بی‌اعتمادی مطلق به غرب دانستند.

وی با اشاره به ششم مهرماه سالروز شهادت سید حسن نصرالله گفت: شهید سیدحسن نصرالله از بدو دبیرکلی، سه لایه حیاتی را در سازمان حزب‌الله نهادینه کرد. لایه جهادی، لایه سیاسی و لایه خدمات اجتماعی. این سه‌لایه به تعبیر برخی تحلیلگران، مثلث ماندگاری مقاومت را تشکیل می‌دهد.

امام جمعه شهرستان سرعین ادامه داد: مدیریت یک‌ساله شیخ نعیم قاسم مبتنی بر راهبرد نوسازی و تقویت قدرت در حرکت سازمانی حزب‌الله، دقیقاً بر همان سه لایه دست گذاشت و پروژه نوسازی را در هر سه محور پی گرفت.

خطیب جمعه سرعین افزود: سخنرانی رهبر انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس، حادثه جدید و تازه ای نیست. ایشان در سالهای مختلف در هفته دفاع مقدس با فرماندهان سپاه، یادگاران دفاع مقدس دیدارها و سخنرانی‌هایی داشته‌اند و امسال هم این از طریق صداوسیما انجام شد.

حجت الاسلام شیرعلیپور ادامه داد: البته نوع بیانات مقام معظم رهبری با سالهای قبل متفاوت بود. یعنی ایشان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادشهیدان حول سه محور بیانات خود را ایراد کردند که در نوع خود تازگی داشت و نشان از اهمیت ایشان به سه موضوع می‌داد.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا و صهیونیست‌ها در پشت صحنه و اروپا در وسط صحنه با بهانه جویی های مختلف اقدام به فعال سازی سازوکارماشه کردند و عملاً خط بطلان واقعی برروی همه توافق‌ها و عهدهای خود کشیدند.