به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام، صبح شنبه در نشست قرارگاه نوجوانی استان فارس با اشاره به اهمیت سازماندهی فعالیت‌ها در حوزه نوجوانان، بر ضرورت پیگیری جدی کار قرارگاه ملی نوجوان تأکید کرد و گفت: نماز جمعه یک قرارگاه است و این ساختار باید بتواند سایر قرارگاه‌ها را به یکدیگر متصل سازد و امیدواریم که سازماندهی، همکاری و هماهنگی در قالب این قرارگاه به طور جدی دنبال شود.

وی با اشاره به تنوع فعالیت‌ها در حوزه نوجوانان، ادامه داد: ما شاهد پراکندگی و کثرتی در نوع فعالیت‌ها و کارها هستیم که تک‌تک آن‌ها زیبا، ارزشمند و تأثیرگذار هستند. با این وجود، هفت سرفصل ذیل بنیاد ملی نوجوان قرار دارد و این تعدد و تکثر باید به یک وحدت بازگردد. اگر نگاه مدیریتی ما نتواند این ساماندهی را انجام دهد، هر فردی مشغول کار خود خواهد شد.

آیت‌الله دژکام، بازگشت به وحدت را مهم‌ترین اصل دانست و خاطرنشان کرد: باید روح و شخصیت نوجوان به عنوان شخصیت موحد بار آید، چرا که توحید است که این کثرت را به واحد تبدیل می‌کند.

امام جمعه شیراز در ادامه به اهمیت جایگاه توحید در اخلاق اشاره کرد و گفت: نظریه‌پردازان اخلاق معتقدند اگر توحید را تبیین نکنیم، اخلاق مانند تسبیحی خواهد شد که بند آن پاره شده است. غربی‌ها متوجه نشدند که اگر خدا را از دست بدهند، اخلاقی باقی نمی‌ماند؛ از این رو توحید نقش اصلی کار است و تک‌تک کارهای خوب باید جلوه توحید باشند.

وی تصریح کرد: اگر در انجام کارها توحید فراموش شود، ممکن است تلاش‌ها مانند تجارب دیگر ناکارآمد باشد، زیرا اصل و روح قضیه فراموش شده و به ظواهر چسبیده‌ایم. لذا لازم است علاوه بر ظاهر، باطن را نیز مدنظر قرار دهیم تا کار از محتوا خالی نماند.

آیت‌الله دژکام بر وظیفه مدیران تأکید کرد و افزود: تجربیات گذشته نشان می‌دهد که ما ظاهر قضیه را با جدیت دنبال کرده و از باطن آن غافل ماندیم. کار مدیر این است که ظاهر قضیه را حفظ کند و همزمان باطن را نیز محکم نگه دارد. مدیر عرصه تعلیم و تربیت باید ظاهر و باطن را با هم داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه شرایط کنونی با گذشته پرداخت و یادآور شد: ما مشکلات و سختی‌های زمان پهلوی، شامل کتک زدن و زندانی شدن را فراموش نکرده‌ایم، اما در آن دوران کم نیاوردیم. امام خمینی (ره) برای تأسیس حکومت اسلامی، عاشورا به پا کردند و کار را پیش بردند. ما نیز در این مسیر قرارگاه نوجوانی راه‌اندازی می‌کنیم و باید با سختی‌ها این هدف را به نتیجه برسانیم.

وی با تأکید بر اتکا به حق، خاطرنشان کرد: گاهی عرصه انقلاب سخت می‌شود، اما اگر به حق اتکا کنیم، این طناب باریک می‌شود اما پاره نمی‌شود. لذا نباید کوتاه بیاییم. به گزارش‌هایمان بسنده نکنیم تا بتوانیم رضایت امام زمان (عج) را کسب کنیم.