به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام، شامگاه چهارشنبه در گردهمایی رؤسا هیئات مذهبی و مواکب شهر شیراز به مناسبت برنامه ریزی بزرگداشت ایام فاطمیه گفت: نامگذاری شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) توسط رهبر انقلاب، جلوهگر واقعیتهایی از این شهر در جهات مختلف است.
وی دو دلیل اصلی را برای این نامگذاری برشمرد و ادامه داد: نخست، حضور پربرکت فرزندان امام موسی کاظم (ع) در این شهر و دوم، عمق و اصالت دیانت مردم شیراز، دلیل نامگذاری این شهر به نام سومین حرم اهل بیت (ع) است.
نماینده ولی فقیه در فارس با اشاره به کلام رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «حافظ رندی را از قرآن آموخت»، افزود: مردم شیراز در بعد دینورزی و محبت به اهل بیت (ع) در قله قرار دارند و حتی در محافل ساده و گوشه و کنار شهر، نوع ورود و خروج و تعاملات آنها، آمیخته با همان رندی و ظرافت حافظگونه است که ریشه در قرآن کریم دارد.
آیت الله دژکام تصریح کرد: شیرازیها در مکتب مردانگی، فتوت و رندی حافظگونه به اوج رسیدهاند و همواره پرچم عزای حضرت زهرا (س) را با شور و ارادت برافراشته نگه میدارند.
