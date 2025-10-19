به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لطف اله دژکام عصر یکشنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان فارس با اشاره به اهمیت مشورت در کار گفت: امام حسن مجتبی (ع) فرموده اند «هیچ ملّتی با هم مشورت نکردند مگر آن که راه درست خود را پیدا کردند» و این موضوع یعنی اینکه اگر گروهی با هم مشورت کنند، خدا بهترین‌ها را نصیبشان کرده و رشد جامعه با مشورت تضمین خواهد شد.

وی ادامه داد: نکته‌ای که ما در باب مشورت فراموش کرده ایم این است که در مقام شور باید همدیگر را تحویل بگیریم، گاهی جلسات مشورتی برگزار می‌کنیم اما فقط سخنرانی است و این غیر از مشورت و گفتگو درباره یک موضوع است.

نماینده ولی فقیه در فارس افزود: شیراز الگوی این موضوع است یعنی ویژگی میرزای شیرازی، قله مرجعیت جهان تشیع این بود که کلاس درس خود را به صورت مشورتی برگزار و طلبه‌ها را درگیر موضوع می کرده و به پاسخ می رسیده است.

آیت الله دژکام تصریح کرد: امروز ما نیز نباید صرفاً فقط جلسات را برگزار کنیم بلکه باید دورهم جمع شویم و با مشورت درست به نتیجه مطلوب برای شهر، استان و کشور برسیم.