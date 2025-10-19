  1. استانها
آیت الله دژکام: رشد جامعه با مشورت تضمین می‌شود

شیراز- نماینده ولی فقیه در فارس با اشاره به اهمیت مشورت در کار گفت: اگر گروهی با هم مشورت کنند، خدا بهترین‌ها را نصیبشان کرده و رشد جامعه با مشورت تضمین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لطف اله دژکام عصر یکشنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان فارس با اشاره به اهمیت مشورت در کار گفت: امام حسن مجتبی (ع) فرموده اند «هیچ ملّتی با هم مشورت نکردند مگر آن که راه درست خود را پیدا کردند» و این موضوع یعنی اینکه اگر گروهی با هم مشورت کنند، خدا بهترین‌ها را نصیبشان کرده و رشد جامعه با مشورت تضمین خواهد شد.

وی ادامه داد: نکته‌ای که ما در باب مشورت فراموش کرده ایم این است که در مقام شور باید همدیگر را تحویل بگیریم، گاهی جلسات مشورتی برگزار می‌کنیم اما فقط سخنرانی است و این غیر از مشورت و گفتگو درباره یک موضوع است.

نماینده ولی فقیه در فارس افزود: شیراز الگوی این موضوع است یعنی ویژگی میرزای شیرازی، قله مرجعیت جهان تشیع این بود که کلاس درس خود را به صورت مشورتی برگزار و طلبه‌ها را درگیر موضوع می کرده و به پاسخ می رسیده است.

آیت الله دژکام تصریح کرد: امروز ما نیز نباید صرفاً فقط جلسات را برگزار کنیم بلکه باید دورهم جمع شویم و با مشورت درست به نتیجه مطلوب برای شهر، استان و کشور برسیم.

