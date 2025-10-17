به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف اله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به خطبه‌های ۳ و ۱۹ نهج‌البلاغه از امیرالمومنین (ع) گفت: در خطبه‌ها بر اهمیت شناخت رابطه انسان با خالق تأکید شده و مولا علی می‌فرمایند خداوند پس از آفرینش جهان و انسان‌ها، نیازمند اطاعت و بندگی انسان‌ها نیست، زیرا او غنی و نیازناپذیر است و نشان می‌دهد که رفتارهای انسان‌ها باید بر اساس شناخت صحیح از خدا باشد، نه برای رفع نیازهای او، بلکه برای سود خود و نزدیکی به اوست.

وی به موضوع باورها و اعتقادات اشاره کرد و ادامه داد: اگر باورهای نادرست باشد، رفتارها نیز نادرست خواهند شد مانند نمونه‌هایی از رفتارهای منفی در غرب و کشورهای دیگر که ناشی از بی‌توجهی به خدا و قهر با او است که نتیجه آن ترویج فساد و انحرافات اخلاقی است.

غربی‌ها با خدا قهر کرده اند

امام جمعه شیراز افزود: غربی‌ها با کنار گذاشتن خدا، به چنین وضعی دچار شده و این قهر منجر به ترویج گناهان و انحرافات جنسی شده است.

آیت الله دژکام گفت: برای مقابله با این وضعیت، باید به خدا و تقوا روی آورد و مقاومت کرد زیرا خداوند پس از آفرینش، نیازی به اطاعت انسان ندارد، بلکه اطاعت انسان سود خود است مانند نماز، روزه و حج اگرچه برای خدا انجام می‌شود، اما هدف اصلی آن نزدیکی به خدا و تقرب به او است، نه نیاز خدا به این اعمال.

نماینده ولی فقیه در فارس در پایان خطبه‌های اول نماز بر اهمیت تقوا، شناخت صحیح از خدا، و ترک خودخواهی تأکید و تصریح کرد: با این راهکارها می‌توان از شر شیطان و انحرافات جلوگیری کرد و به مقام قرب و وصال خدا رسید.

فلسطین مسئله‌ای جهانی و اسلامی است

آیت الله دژکام در خطبه‌های دوم نماز جمعه شیراز به سالروز شهادت یحیی سنوار، مبارز فلسطینی، اشاره کرد و گفت: فلسطین تنها یک مسئله جغرافیایی نیست بلکه مسئله‌ای جهانی و اسلامی است و باید در مقابل دشمنان صهیونیستی و آمریکایی که پس از دو سال جنگ در نوار غزه مجبور به عقب‌نشینی شدند، ایستادگی کنیم و شکست دشمن در مقابل مقاومت غزه را نشانه‌ای از شکست استکبار جهانی در مقابل امت اسلامی است و نهایتاً، سرنوشت دشمنان نابودی است.

وی در ادامه، اهمیت قدرتمند شدن ایران به عنوان مرکز و محور مبارزه در جهان اسلام مورد تأکید قرار داد و افزود: رهبر انقلاب راه حل اصلی را در قدرتمند ساختن کشور در تمامی ابعاد می‌داند، از جمله در دیپلماسی، نظامی، اقتصاد، فرهنگ، علم و فناوری و بر لزوم تقویت هر یک از این حوزه‌ها تأکید دارند که باید اهداف مشخص و برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم تا در مسیر توسعه و پیشرفت حرکت کنیم.

ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، وظیفه همگانی است

امام جمعه شیراز با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه ثروت، پرداخت مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی، موضوع فعالیت در حوزه فرهنگی بسیار مهم دانست و گفت: باید در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن مقاوم باشیم و از عفت و حیا حمایت کنیم، چرا که بی‌عفتی خانواده‌ها و جامعه را دچار آسیب می‌کند و حقوق خانواده‌ها و زنان را نقض می‌نماید.

وی ادامه داد: نقش مدیران در کنترل محیط‌های اداری و عمومی در موضوع عفاف و حجاب بسیار لازم و ضروری است و کنترل مسائل اخلاقی و فرهنگی باید جز وظایف مدیران باشد تا امنیت و سلامت جامعه حفظ شود.

نماینده ولی فقیه در فارس افزود: اهمیت رعایت عفت و حیا در جامعه و کنترل محیط‌های اداری و خیابان‌ها یک امر مهم و اساسی است و مدیران فارس باید در این زمینه‌ها مسئولانه عمل کنند تا جامعه‌ای عفیف و سالم داشته باشیم.

اصناف و بازاریان در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نقش مؤثری دارند

آیت الله دژکام در بخش پایانی خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به برگزاری جلسه با مجموعه قضائی استان خصوصاً دادستان فارس در موضوع پیگیری موضوع عفاف و حجاب گفت: رعایت وظایف دینی، ملی و اجتماعی وظیفه همه مردم خصوصاً مسئولان و مدیران استانی و شهری است تا موضوع مسائل فرهنگی خصوصاً موضوع حجاب در جامعه کنترل شود و این امر توسط مجموعه دادستانی فارس در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: مردم در این زمینه حمایت و مطالبه گری فعال داشته باشند تا اهداف مورد نظر محقق گردد و جامعه به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کند.

امام جمعه شیراز در پایان تصریح کرد: همکاری و همت جمعی برای اصلاح امور، تقویت روحیه اخلاقی و دینی، و تلاش برای حل مشکلات جامعه سبب خواهد شد جامعه‌ای عادل، سالم و توسعه‌یافته داشته باشیم.