به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر چهارشنبه در همایش بزرگ «مسجد برقرار» در شیراز گفت: کار مسجد هدایت زندگی زمینی انسان‌ها به سمت و سوی خداوند است؛ و در هیچ جای دیگری نمی‌توان چنین کارکردی را مشاهده کرد.

وی افزود: مسجد به عنوان خانه خدا باید مردم را به سوی یک زندگی دینی و الهی سوق دهد و در این مسیر، علما و روحانیون که فهم عمیقی از دین دارند، قطعاً باید در صدر این حرکت قرار گیرند.

نماینده ولی فقیه در فارس با استناد به آیه ۲۹ سوره اعراف، یادآور شد: خداوند متعال در این آیه شریفه دستور به برقراری عدالت داده است و رسالت قرارگاه مسجد دقیقاً در راستای اقامه عدل تعریف می‌شود.

آیت‌الله دژکام ادامه داد: اقامه عدل یکی از آرمان‌های اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرزوی دیرینه شهدا است که برای تحقق آن، خون‌های پاکشان تقدیم شده است.

وی با تأکید بر ضرورت حضور قلبی و روحی در مسجد، تصریح کرد: گاهی اوقات ما تنها از نظر فیزیکی در مسجد حضور داریم، در حالی که لازم است تمامی وجود و توجه خود را به سمت حق و حقیقت معطوف کنیم.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: مسائل و چالش‌های جاری نظام باید با در نظر گرفتن ساحت قدس الهی مورد رسیدگی قرار گیرند، زیرا این نظام اسلامی و الهی است و باید مسیر پیشروی آن نیز بر اساس روش‌های اسلامی و الهی باشد.