به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه گفت: در پی اطلاع از خبر بستری شدن کودک ۱۱ ساله در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان به دلیل ضربات وارده چاقو توسط پدر وی، موضوع در دستور کار ویژه دستگاه قضائی استان قرار گرفت و دستورات لازم به دادستان این شهرستان صادر و ایشان اقدامات سریع و مؤثری انجام دادند.

وی ادامه داد: دادستان اشنویه با ورود سریع و قاطع به موضوع، پدرِ بدرفتار را بازداشت نمود که این اقدام، موجی از واکنش مثبت در جامعه را برانگیخت و موجب رضایتمندی مردم از دستگاه قضائی شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ضمن تقدیر از اقدام سریع دادستانی اشنویه در بازداشت فرد خاطی بر برخورد قاطع دستگیر قضائی استان با موارد کودک‌آزاری تاکید و بیان داشت در کنار پیگیری‌های قضائی، نهادهای حمایتی همچون سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی و انجمن‌های مردم‌نهاد نیز باید با حساسیت و حضور مؤثر، از کودکان آسیب‌دیده حمایت روانی، اجتماعی و حقوقی به عمل آورند و زمینه رفع آسیب‌های روحی و روانی آنان را فراهم کنند.