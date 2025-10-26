مجیدی: مختومه شدن ۱۰۰ هزار پرونده در آذربایجان‌ غربی با صلح و سازش

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سردشت، سردشت را نماد شهیدپروری و ایثار مردم کرد دانست و اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین وظایف دستگاه قضائی اجرای عدالت و قانون است و باید با تعریف شاخص‌های مشخص، رضایت‌مندی عمومی را در فرآیندهای قضائی ایجاد کرد.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه قضائی استان گفت: در آذربایجان‌غربی بیش از ۱۰۰ هزار پرونده از طریق صلح و سازش و بیش از ۲۰۰ پرونده قصاص با گذشت اولیای دم منجر به صلح و سازش شده است.

دادستان مرکز آذربایجان غربی افزود: دادستان، سمبل اقتدار نظام و مدافع حقوق عمومی مردم است و باید در مبارزه با مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی، پولشویی، فساد اقتصادی و فرار مالیاتی قاطعانه عمل کند.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز با اشاره به رشادت‌های مردم سردشت گفت: در جنگ ۱۲ روزه سردشت، نخستین شهدا از این خطه به نظام تقدیم شدند و امروز نیز دادستان به عنوان خط مقدم تشکیلات قضائی نقش مهمی در تحقق عدالت دارد.

در ادامه، ریباز میرزایی فرماندار سردشت نیز با قدردانی از خدمات هادی پاشایی، گفت: دادستان نماد عدالت اجتماعی است و خدمت در شهرستان سردشت، عبادتی دوگانه محسوب می‌شود، چراکه وجب‌به‌وجب این سرزمین مزین به خون شهداست.

در پایان، از زحمات هادی پاشایی تقدیر و یاسر گوزلی به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان سردشت معرفی شد.

همچنین امروز کلنگ احداث ساختمان جدید دادگستری سردشت در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع به زمین زده شد.

با حضور عتباتی رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی، حسین مجیدی دادستان مرکز استان، ریباز میرزایی فرماندار سردشت و جمعی از مسئولان عملیات احداث ساختمان جدید دادگستری شهرستان سردشت در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع آغاز شد.