چین خواستار ایجاد یک سازمان جهانی هوش مصنوعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اظهارات شیء جین‌پینگ، نخستین واکنش رسمی رهبر چین به ابتکار عملی است که پکن امسال برای همکاری جهانی در زمینه هوش مصنوعی معرفی کرده است. این در حالی است که آمریکا با تنظیم مقررات بین‌المللی برای هوش مصنوعی در نهادهای جهانی مخالفت کرده است.

شیء در این اجلاس اظهار داشت: «یک سازمان جهانی همکاری در حوزه هوش مصنوعی می‌تواند با تدوین قوانین نظارتی مشترک، زمینه ارتقای همکاری‌ها را فراهم کند تا هوش مصنوعی به منفعتی عمومی برای جامعه جهانی تبدیل شود.» او تأکید کرد: «هوش مصنوعی نقشی حیاتی در توسعه آینده دارد و باید در جهت منافع تمام کشورها و مناطق به کار گرفته شود.»

پیش‌تر مقامات چینی پیشنهاد کرده بودند که مقر این سازمان در شانگهای، به‌عنوان یکی از مراکز مهم تجاری جهان، تأسیس شود.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اجلاس سران APEC که در گوانگجو (کره جنوبی) برگزار شد، حضور نیافت و پس از دیدار با شیء، مستقیماً به واشنگتن بازگشت. گفت‌وگوی این دو رهبر به توافقی یک‌ساله منجر شد که براساس آن، بخشی از محدودیت‌های تجاری و فناورانه میان دو کشور — که موجب افزایش تنش میان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان شده بود — به‌طور موقت لغو می‌شود.

سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سال ۱۹۸۹ با هدف گسترش همکاری، تجارت آزاد و رشد اقتصادی میان کشورهای منطقه تأسیس شد.