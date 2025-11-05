به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، چنین قابلیتی به کاربران امکان پرسیدن سوالات پیچیده‌تر و پیگیری‌های متوالی می‌دهد تا آنها به طور مستقیم در بخش جست‌وجو عمیق‌تر درباره یک موضوع کاوش کنند.

کاربران اکنون می‌توانند برای رزرو کردن بلیت‌های یک رویداد یا وقت سالن زیبایی و سلامتی از حالت هوش مصنوعی استفاده کنند.

به عنوان مثال کاربر دستور می‌دهد: برایم دوبلیت ارزان قیمت برای کنسرت آینده پیدا کن. ترجیح می‌دهم بلیت‌ها مربوط به قسمتی از سالن باشند که بایستیم. در مرحله بعد حالت هوش مصنوعی در وب سایت‌های مختلف جستجو می‌کند تا بلیت‌های واقعی بیابد که با درخواست‌های وی مطابقت دارند. پس از آن حالت هوش مصنوعی مصنوعی فهرستی از قیمت بلیت‌ها را به کاربر ارائه می‌دهد تا از بین آنها انتخاب کند. این قابلیت گوگل کاربر را به طور مستقیم به صفحه رزرو می‌برد تا بتواند خرید خود را نهایی کند.

قابلیت‌های عامل محور هم اکنون برای تمام کاربرانی که شاخه آزمایشی گوگل «Search Labs»در آمریکا برگزیده اند، ارائه می‌شود. این شرکت عنوان کرده مشترکان سرویس‌های Google AI Pro وUltraبه بالاترین سطح دسترسی خواهند داشت.

گوگل نخست قابلیت‌های عامل محور را در آگوست سال جاری میلادی در حالت هوش مصنوعی ارائه کرد و به افراد اجاره داد از این ویژگی برای رزرو میز در رستوران استفاده کنند.

کاربران با کمک این قابلیت می‌توانند براساس ترجیحات خود رزروهایی انجام دهند. به عنوان مثال کاربر از هوش مصنوعی می پرسد: برایم رزرو شام در رستوران برای سه نفر در روز جمعه و پس از ساعت ۱۸ در محدوده میدان لوگان پیدا کن.

حالت هوش مصنوعی (AI Mode) سپس در میان پلتفرم‌های مختلف رزرو جست‌وجو می‌کند تا دسترسی لحظه‌ای رستوران‌هایی را که با درخواست کاربر مطابقت دارند، پیدا کند.