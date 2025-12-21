  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

قیمت گذاری در پلتفرم‌های چینی از ۲۰۲۶ قانونمند می‌شود

قیمت گذاری در پلتفرم‌های چینی از ۲۰۲۶ قانونمند می‌شود

چین قوانین جدیدی برای تنظیم قیمت‌گذاری در پلتفرم‌های اینترنتی ارائه کرد. هدف این اقدام، حمایت از نوآوری و ترویج توسعه متوازن اقتصاد پلتفرم‌ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، قوانین جدیدی که به‌طور مشترک توسط کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات، وزارت تنظیم بازار و سازمان فضای سایبری چین صادر شده‌اند، شیوه قیمت‌گذاری، افزایش شفافیت و تقویت مکانیسم هماهنگ‌سازی برای ایجاد یک اکوسیستم قوی پلتفرمی را هدف گرفته‌اند.

بر اساس این قوانین، دستورالعمل شفاف‌تری برای قیمت‌گذاری اپراتورهای پلتفرم و فروشندگان ارائه شده است تا از رقابت سالم حمایت شود. این مقررات همچنین حفاظت از حقوق قیمت‌گذاری مستقل فروشندگان را تقویت کرده و اپراتورها را از تحمیل محدودیت‌های غیرمعقول یا ایجاد شرایط ناعادلانه در تصمیم‌گیری‌های قیمتی منع می‌کند.

علاوه بر این، قوانین مذکور حقوق و منافع مصرف‌کنندگان را با اجرای برچسب‌گذاری قیمت‌ها، ترویج شفافیت در دینامیک و تمایز مکانیسم‌های قیمت‌گذاری و تنظیم سرویس‌هایی مانند پرداخت بدون پسورد و تجدید خودکار، بهتر محافظت می‌کنند.

این قوانین از ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ میلادی اجرایی خواهند شد و مقامات مسئول، پلتفرم‌های بزرگ را ملزم به اجرای خودبازرسی مطابق با استانداردهای نظارتی کرده‌اند تا از رعایت صحیح آنها اطمینان حاصل شود.

کد خبر 6696163

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها