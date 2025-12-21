به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، قوانین جدیدی که به‌طور مشترک توسط کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات، وزارت تنظیم بازار و سازمان فضای سایبری چین صادر شده‌اند، شیوه قیمت‌گذاری، افزایش شفافیت و تقویت مکانیسم هماهنگ‌سازی برای ایجاد یک اکوسیستم قوی پلتفرمی را هدف گرفته‌اند.

بر اساس این قوانین، دستورالعمل شفاف‌تری برای قیمت‌گذاری اپراتورهای پلتفرم و فروشندگان ارائه شده است تا از رقابت سالم حمایت شود. این مقررات همچنین حفاظت از حقوق قیمت‌گذاری مستقل فروشندگان را تقویت کرده و اپراتورها را از تحمیل محدودیت‌های غیرمعقول یا ایجاد شرایط ناعادلانه در تصمیم‌گیری‌های قیمتی منع می‌کند.

علاوه بر این، قوانین مذکور حقوق و منافع مصرف‌کنندگان را با اجرای برچسب‌گذاری قیمت‌ها، ترویج شفافیت در دینامیک و تمایز مکانیسم‌های قیمت‌گذاری و تنظیم سرویس‌هایی مانند پرداخت بدون پسورد و تجدید خودکار، بهتر محافظت می‌کنند.

این قوانین از ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ میلادی اجرایی خواهند شد و مقامات مسئول، پلتفرم‌های بزرگ را ملزم به اجرای خودبازرسی مطابق با استانداردهای نظارتی کرده‌اند تا از رعایت صحیح آنها اطمینان حاصل شود.