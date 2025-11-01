به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، ششمین دوره نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند و هوش مصنوعی ایران از ۱۲ تا ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صندوق نوآوری و شکوفایی و دیگر سازمان‌ها و انجمن‌های مرتبط برگزار خواهد شد. این رویداد به مناسبت روز جهانی شهرها و با حضور گسترده شهرداران و مدیران شهری سراسر کشور برگزار می‌شود.

نمایشگاه ششم با محوریت حوزه‌های متنوع ساختمان‌های هوشمند، دولت هوشمند، انرژی، حمل و نقل هوشمند، محیط زیست هوشمند، تجهیزات زیرساخت اطلاعات و مخابرات، سلامت، اقتصاد هوشمند، امنیت در شهرهای هوشمند و سایر زمینه‌های مرتبط با هوش مصنوعی برگزار می‌شود.

بر اساس تعاملات و توافقات صورت گرفته، ۵۰ متر مربع غرفه رایگان به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اختصاص یافته و امکان حضور نمایندگان استانی در این غرفه فراهم شده است. همچنین اعضای سازمان می‌توانند با ۱۵ درصد تخفیف ویژه در این نمایشگاه حضور یابند. علاقه‌مندان جهت حضور در این نمایشگاه می‌توانند با نصر کشور با شماره ۹۰۰۰۶۵۴۲ تماس بگیرند.

این نمایشگاه فرصتی برای تبادل دانش، معرفی نوآوری‌ها و توسعه شبکه همکاری میان مدیران شهری، متخصصان فناوری و فعالان حوزه هوش مصنوعی در سطح ملی و بین‌المللی خواهد بود.