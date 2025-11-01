به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست کمیته مشورتی اشتغال بهزیستی با عنوان شبکه سازی مؤسسات خیریه اشتغال، با حضور جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، آرزو ذکایی فر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی اشتغال و توانمندسازی، رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور رئیس سازمان بهزیستی در توسعه مشارکت‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی، و جمعی از نمایندگان مؤسسات خیریه فعال در حوزه اشتغال جامعه هدف سازمان بهزیستی و همچنین حضور مجازی مدیران کل و معاونین توسعه کارآفرینی اشتغال و توانمندسازی بهزیستی استان‌ها از سراسر کشور، بعد از ظهر امروز در ساختمان ستاد بهزیستی برگزار شد.

آرزو ذکایی فر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه ۲۰۰‪ مؤسسه و انجمن در حوزه اشتغال در سطح کشور، فعال هستند، گفت: سازمان بهزیستی باید با استفاده از این ظرفیت بسیار خوب برای کارآفرینی و اشتغال مددجویان به نحو احسن استفاده کند

وی افزود: این جلسه با هدف شبکه سازی مؤسسات و انجمن‌های خیریه در حوزه اشتغال شکل گرفته است و یکی از دغدغه‌ها و مأموریت‌های حوزه مددجویان و جامعه هدف، موضوع توانمندسازی است و از شاخص‌های مهم این حوزه موضوع اشتغال پایدار برای جامعه هدف است.

ذکایی فر با اشاره به تفاوت‌های مددجویان و جامعه هدف سازمان بهزیستی با سایر افراد خدمت گیرنده از دیگر نهادها، گفت: بانوان سرپرست خانوار، افراد بهبود یافته از اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی، افراد دارای معلولیت، فرزندان ترخیص شده از شبه خانواده و خانواده کودکان کار و خیابان و… جامعه جویای کار مددجویان بهزیستی هستند. مهم است که از ظرفیت‌هایی که وجود دارد و به عنوان بازوهای کمکی هستند برای ایجاد اشتغال و به تاکید رئیس سازمان بهزیستی پایداری شغلی برای این عزیزان بهره مند شویم.

وی افزود: آنچه در شبکه سازی مد نظر ما هست و برای شرکای بیرونی نیز از مهم‌ترین اصول است، تبادل اطلاعات و تجارب بین اعضای این شبکه است. همچنین اعتماد متقابل و ارتباط برد_برد، شفافیت، صداقت و به ویژه یادگیری مداوم در این شبکه بسیار مهم است.

ذکایی فر اهداف اختصاصی این شبکه را سیاست گذاری، تسهیل در توانمند سازی گروه‌های هدف، استفاده از منابع و ظرفیت‌های بهزیستی و شبکه‌ها عنوان کرد و گفت: تبادل اطلاعات تا به حال به صورت غیر نظام مند وجود داشته است و با شکل‌گیری این شبکه، این تبادل نظام مند خواهد شد.

معاون توسعه کارآفرینی، توانمندسازی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور در ادامه پیش‌نهادهایی در حوزه اجرا و اثربخشی این شبکه مطرح کرد و گفت: آموزش گروه‌های هدف، همواره از دغدغه‌های ما در ایجاد اشتغال پایدار بوده است. همچنین نیازسنجی، استعدادیابی، رغبت سنجی پیش از اشتغال بسیار مهم است. تبادل داده‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌ها در حوزه اشتغال بهزیستی، توافق بر روی برنامه اقدام و عمل و تعریف پروژه مشترک بین بهزیستی و شبکه‌ها و انجمن‌ها، فرایند اجرایی تفاهم بین بهزیستی و شبکه، از موضوعاتی است که باید بر روی آن به توافق و اشتراک برسیم.

وی افزود: رئیس سازمان بهزیستی کشور همواره بر فرصت آفرینی برای مددجویان و اشتغال مددجویان به عنوان پایه توانمند سازی این عزیزان، تاکید دارد. مهارت آموزی شامل (کسب مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، مهارت‌های پایه‌ای و بنیادین نرم، خود کارآمدی، مدیریت هیجانات، مهارت حل مسئله) و تسهیلگری از نکاتی هستند که در حوزه اشتغال مد نظر داریم. همچنین تعهدات بهزیستی در حوزه پرداخت تسهیلات، معافیت‌های بیمه‌ای، پرداخت سهم بیمه کارفرمایی و بهره‌مندی از ظرفیت تسهیلگران شغلی است و در سال گذشته ۵۰۰ نفر از این تسهیلگران از ابتدا تا انتها در کنار مددجویان جویای کار بودند و در پشتیبانی شغلی برای افراد سخت اشتغال، افراد دارای معلولیت و… فعالیت کرده‌اند.

ذکایی فر با اشاره به اهمیت نقش مؤسسات و انجمن‌ها در حوزه اطلاع رسانی، گفت: برگزاری ایونت ها در این حوزه می‌تواند بسیار کارآمد و اثربخش باشد. همچنین تعهدات این مؤسسات که می‌تواند به صورت نظام مند پیش رود و مددجویان متقاضیان کار را به کارفرمایان در واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و… معرفی کنند.

وی در پایان از ادارات بهزیستی سراسر کشور در استان‌ها خواست تا جلساتی را بر مبنای جلسه حاضر و در راستای فرایند شکل‌گیری شبکه اشتغال، تشکیل دهند.

سیاست گذاری به سمت حمایت از کارفرمایان حرکت کند

علیرضا آتشک مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در توسعه مشارکت‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی، در این جلسه با اشاره به اهمیت نگاه به موضوع اشتغال از دیدگاه یک کارآفرین، گفت: مواردی که شما مطرح کردید چندین سال گذشته جز آرزوهای ما و دوستان بود که چگونه به جای ماهی دادن به مددجویان واقعاً به آنها ماهیگیری یاد بدهیم و اعتقاد من این است که ۸۰ درصد از جامعه هدف بهزیستی می‌توانند از طریق توانمندسازی، به جامعه برگردند و مستقل شوند و شاید کمتر از ۲۰ درصد، کسانی هستند که واقعاً نیاز به خدمات حمایتی دارند، در صورتی که بیشترین بودجه سازمان بهزیستی صرف پرداخت مستمری می‌شود. و تجربه سال‌های طولانی فعالیت من در این حوزه هم موید درستی رویکرد شما هست.

وی با اشاره به وظایفی که در این حوزه برای سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است، گفت: ما با افرادی کار می‌کنیم که رقابت آنها با افراد عادی جامعه سخت است و برای نمونه فرد دارای معلولیت وقتی می‌خواهد به مرکز کار بیاید هنوز متروی ما، فضای شهری ما و… کاملاً دسترس پذیر نشده است. همچنین ناوگان حمل و نقلی که برای افراد دارای معلولیت وجود دارد با تعداد بسیار اندکی خودرو، فعالیت می‌کند و هزینه‌های ایاب و ذهاب این افراد بالا می‌رود.

آتشک افزود: رقابت‌هایی وجود دارد برای شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌ها و… یکی از موضوعاتی که به کارفرمایان کمک می‌کند، پرداخت سهم بیمه کارفرما توسط بهزیستی است که در حال حاضر مراحل طولانی در وصول آن وجود دارد به این شکل که این سهم الان به این شکل پرداخت می‌شود و باید سه ماه بیمه را پرداخت بکنیم و بعد در بهزیستی دوباره تعریف بشود و بعد از واریز بودجه، مبلغ پرداخت شود. که به نظر می‌رسد با بازنگری نیاز دارد و اگر سیاست گذاری به سمت کارفرمایی و حمایت از کارفرمایی حرکت کند، کمک زیادی به ما می‌کند.

وی گفت: همچنین حضور ‪ تسهیلگران شغلی موجب حمایت از مددجویان است زیرا بسیاری از کارفرماها؛ افراد دارای معلولیت و مخاطب سازمان را نمی‌شناسند و حتماً باید مددکار شغلی (به خصوص بچه‌هایی که در مراکز نگهداری حضور دارند) در کنار آنها باشند