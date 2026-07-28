افزایش دو برابری سهم اعتبارات مسکن بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، توانمندسازی دیگر تنها به پرداخت مستمری یا ارائه خدمات حمایتی محدود نمیشود. امروز داشتن سرپناه، دسترسی به مهارت، فرصت اشتغال و حتی بهرهگیری از فناوریهای نوین حلقههای بههمپیوسته زنجیرهای هستند که میتوانند افراد را از چرخه حمایت مستمر به استقلال اقتصادی و اجتماعی برسانند. بر همین اساس، سازمان بهزیستی در برنامههای تحولی خود تلاش کرده است با تغییر نگاه از حمایت صرف به توانمندسازی پایدار مسیر تازهای را برای جامعه هدف ترسیم کند که به مهارتآموزی و اشتغال میرسد و در نهایت با نوآوری، کارآفرینی و هوش مصنوعی تکمیل میشود.
نشست بررسی برنامههای تحولی مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور امروز با حضور رئیس، اعضای شورای معاونان سازمان، مدیران ستادی و ارتباط برخط مدیران کل بهزیستی استانها برگزار شد و در آن، مهمترین برنامههای تحولآفرین این مرکز در حوزههای مسکن، اشتغال، مهارتآموزی، کارآفرینی و توسعه سرمایه انسانی تشریح شد.
بهزیستی در مسیر تغییر پارادایم؛ از یارانهپردازی به توانمندسازی
در این نشست سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در سخنانی با ترسیم چشمانداز جدید سازمان بهزیستی برای تغییر رویکرد از حمایتهای صرف مالی به توانمندسازی و فرصتآفرینی گفت: این رویکرد قرار است مبنای طراحی برنامههای تحولی همه بخشهای سازمان قرار گیرد.
وی متذکر شد: مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی، مسئولیت راهبری چرخش از مستمریپردازی به توانمندسازی را بر عهده دارد و این تغییر تنها به حوزه اشتغال محدود نخواهد بود بلکه تمامی معاونتها و بخشهای تخصصی سازمان باید برنامههای خود را بر اساس این رویکرد بازطراحی کنند.بر اساس برنامهریزی انجام شده، هشت بسته تحولآفرین در سازمان بهزیستی تدوین خواهد شد که هر بسته یک چرخش راهبردی را دنبال میکند برای هر یک از این بستهها، اهداف، رویکردها، مسائل، شاخصهای ارزیابی و برنامههای اجرایی دستگاههای مختلف مشخص میشود و در نهایت، در قالب یک کتابچه جامع در اختیار واحدهای اجرایی قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان بهزیستی بر ضرورت تعیین یک هدف بلندمدت و مشترک برای سازمان بهزیستی تأکید کرد و گفت: توانمندسازی و فرصتآفرینی به عنوان محور اصلی این هدف تعریف شده است بر این اساس تمام ظرفیتهای سازمان از جمله حوزههای توانبخشی، مشارکتهای مردمی، منابع توسعهای و برنامههای اجتماعی باید در مسیر تحقق این هدف به کار گرفته شوند چرا که به اعتقاد مسئولان، اثربخشی واقعی خدمات بهزیستی زمانی محقق میشود که افراد تحت پوشش بتوانند به استقلال اقتصادی و اجتماعی دست یابند.
اهمیت توسعه پنلهای خورشیدی
وی در ادامه با تأکید بر توسعه نیروگاههای خورشیدی به عنوان یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه هدف، گفت: توسعه پنلهای خورشیدی برای سازمان بهزیستی از اهمیت ویژهای برخوردار است چرا که این طرح میتواند منبعی برای ایجاد درآمد پایدار بهویژه برای افراد دارای معلولیت دارای محدودیتهای شدید حرکتی و اشتغال باشد.
وی با تأکید بر ضرورت شناسایی مددجویان واجد شرایط، کارفرمایان توانمند و همچنین زمینهای مناسب برای اجرای این طرح، افزود: ایجاد ساختگاهها و مجتمعهای خورشیدی باید به صورت جدی در دستور کار استانها قرار گیرد.
حسینی با اشاره به اقدامات انجام شده در دوران جنگ ۴۰ روزه نیز اظهار کرد: برای تأمین ژنراتورهای مورد نیاز مراکز شبانهروزی سازمان بهزیستی با وزارت نفت رایزنی شد و این وزارتخانه در قالب ایفای مسئولیتهای اجتماعی، تأمین این تجهیزات را پذیرفت.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ایجاد ۳۵ ساختگاه پنل خورشیدی از برنامههای قطعی سازمان است، گفت: سهم هر استان در اجرای این طرح مشخص شده و انتظار داریم مدیران استانی با جدیت نسبت به تحقق آن اقدام کنند.
وی همچنین از هدفگذاری سازمان برای ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی در سال جاری خبر داد و افزود: تمامی برنامههای حوزه اشتغال باید در راستای تحقق این هدف و ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه هدف سازمان بهزیستی دنبال شود.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: میزان کمکهای بلاعوض مسکن که در سال ۱۴۰۳، ۱۵۰ میلیون تومان بود در سال ۱۴۰۴ به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و امسال نیز این کمکها متناسب با شرایط متقاضیان، به ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان ارتقا یافته است علاوه بر این، ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه مسکن با نرخ سود چهار درصد به جامعه هدف پرداخت میشود و مددجویان میتوانند همزمان از ظرفیتهای طرح نهضت ملی مسکن نیز بهرهمند شوند تا زمینه خانهدار شدن شمار بیشتری از خانوادههای تحت پوشش فراهم شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به عملکرد این سازمان در حوزه تأمین مسکن اظهار کرد: طی دو سال گذشته ۲۵ هزار واحد مسکونی به جامعه هدف تحویل شده و برای سال جاری نیز ساخت و تحویل ۱۲ هزار واحد مسکونی برنامهریزی شده است.
حسینی همچنین از گسترش همکاریهای بینبخشی برای توسعه مسکن جامعه هدف خبر داد و گفت: سازمان بهزیستی با بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، قرارگاه محرومیتزدایی سپاه و بانک ملت تفاهمنامههایی منعقد کرده است تا با استفاده از ظرفیت این نهادها، روند ساخت و تأمین مسکن برای جامعه هدف با شتاب بیشتری دنبال شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظریههای نوین رفاه اجتماعی بر ضرورت تغییر نگاه به جامعه هدف تأکید کرد و عنوان کرد: بر اساس این رویکرد، فرد دارای معلولیت، آسیبدیده یا در معرض آسیب دیگر نباید صرفاً دریافتکننده خدمات و مستحق ترحم تلقی شود بلکه باید به عنوان کنشگری فعال، توانمند و اثرگذار در جامعه شناخته شود و تلاش داریم آن را از طریق آموزش، مهارتآموزی، اشتغال، کارآفرینی و فرصتآفرینی محقق کنیم.
توانمندسازی مبتنی بر دارایی و تغییر نگاه از کمبودها به ظرفیتهای افراد
حسینی ادامه داد: مبانی نظری برنامه تحول در حوزه توانمندسازی را تشریح کرد و بر اساس آن، بهزیستی در تلاش است نگاه سنتی به رفاه اجتماعی را با الگوی توانمندسازی مبتنی بر دارایی جایگزین کند در این رویکرد به جای تمرکز بر کمبودها و نیازهای افراد بر شناسایی و تقویت داراییهای آنان از جمله استعداد، مهارت، توانایی، سرمایه انسانی، ابزار کار و ظرفیتهای فردی تأکید میشود بر همین اساس، سرمایهگذاری بر آموزش، مهارتآموزی و ایجاد فرصتهای شغلی، جایگزین حمایتهای صرف مالی خواهد شد.
وی بر اجرای سیاستهای فعال بازار کار اشاره کرد و گفت: پرداخت یارانهها و کمکهای نقدی باید با آموزش، مهارتآموزی و تلاش برای ورود افراد به بازار کار و دستیابی به اشتغال پایدار همراه باشد. ضرورت توسعه مداخلات جامعهمحور و محلهمحور پشتوانه نظری دیگری است و باید توجه داشت که توانمندسازی صرفاً با سیاستهای کلان و ساختارهای بوروکراتیک محقق نمیشود و برای دستیابی به نتایج اثربخش باید حلقههای محلی، ظرفیتهای اجتماعی و مشارکت مردم در کانون برنامهها قرار گیرد.
رئیس سازمان بهزیستی درباره سرمایهگذاری اجتماعی بیان کرد: هزینههای رفاهی نباید صرفاً به عنوان هزینههای جاری و مصرفی تلقی شوند بلکه باید به عنوان سرمایهگذاری راهبردی برای ارتقای سرمایه انسانی در نظر گرفته شوند به گونهای که آموزش، مهارتآموزی و ایجاد فرصتهای اقتصادی جایگزین پرداختهای صرف حمایتی شود.
وی با اشاره به ابعاد مختلف فقر، تأکید کرد که فقر تنها به محرومیت معیشتی محدود نیست بلکه ابعاد معیشتی، منزلتی و فرصتی را نیز در بر میگیرد و اگر قابلیتها و تواناییهای افراد توسعه پیدا نکند چرخه فقر همچنان تداوم خواهد داشت. توسعه قابلیتهای فردی نخستین گام برای شکستن چرخه توسعهنیافتگی است و توانمندسازی باید بر پایه شناخت دقیق ظرفیتهای افراد و سرمایهگذاری بر آنها شکل بگیرد.
حسینی فرآیند توانمندسازی به عنوان یک زنجیره بههمپیوسته را تشریح کرد و افزود: نخستین گام، غربالگری و استعدادیابی جامعه هدف است تا تواناییها، علایق و ظرفیتهای هر فرد به صورت دقیق شناسایی شود. مرحله دوم، آموزش هدفمند است که متناسب با نیاز هر فرد، میزان مهارت مورد نیاز و هدف نهایی اشتغال طراحی میشود. گام سوم، مهارتآموزی مبتنی بر بازار کاراست و آموزش مهارت باید مستقیماً به فرصتهای شغلی متصل باشد به عنوان نمونه، سال گذشته حدود ۴۰ هزار زن تحت پوشش بهزیستی آموزشهای مهارتی لازم را برای ورود به اشتغال پایدار فرا گرفتند.
رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: چهارمین مرحله، تسهیلگری و فرصتآفرینی شغلی است. همه تسهیلات پرداختی لزوماً به اشتغال پایدار منجر نمیشود و پرداخت تسهیلات باید به ایجاد کسبوکارهای ماندگار منتهی شود. در همین راستا، ۱۲ برنامه از جمله توسعه شبکه تسهیلگران شغلی و سامانه اشتغال برای هدایت مؤثر مددجویان طراحی شده است. مرحله پنجم، تولید و حمایت از استمرار فعالیتهای اقتصادی جامعه هدف است تا کسبوکارهای ایجاد شده به مرحله پایداری برسند و ششمین و آخرین حلقه این زنجیره، بازاریابی و توسعه بازار است چرا که بسیاری از شرکتهای نوآور و دانشبنیان نیز در این مرحله با چالش روبهرو هستند و از این رو، اتصال کسبوکارهای خرد و محلی به بازارهای بزرگ و زنجیرههای اقتصادی کشور یکی از مأموریتهای مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی خواهد بود.
حسینی چهار پیشنیاز اساسی برای تحقق این رویکرد را مورد تاکید قرار داد و گفت: این رویکردها شامل توسعه نظام یکپارچه توانمندسازی، ارتقای سرمایه انسانی جامعه هدف، توسعه اشتغال پایدار و کارآفرینی و گسترش مشارکتهای مردمی و خدمات هوشمند است همچنین باید از ظرفیت سرمایه انسانی سازمان بهزیستی استفاده حداکثری کرد، ظرفیتی که علاوه بر ۲۵ هزار نیروی انسانی سازمان بهزیستی، ۱۲۰ هزار نفر شاغل در مراکز و مؤسسات غیردولتی دارای مجوز و میلیونها نفر از جامعه هدف را در بر میگیرد. بهرهگیری از این ظرفیت گسترده در فعالیتهای اجتماعمحور، محلهمحور و مشارکتجویانه میتواند زمینه تحقق اهداف برنامه تحول و افزایش اثربخشی خدمات سازمان را فراهم کند.
عبور از حمایت سنتی نقشه راه جدید توانمندسازی با شش برنامه تحولآفرین
در ادامه این نشست، آرزو ذکاییفر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: برنامههای تحولی این مرکز بر مبنای شناسایی ریشهای چالشهای توانمندسازی طراحی شده و تلاش میکند به جای حمایتهای مقطعی، زمینه استقلال اقتصادی و اجتماعی جامعه هدف را فراهم کند.
وی با اشاره به مهمترین چالشهای این حوزه گفت: کمبود منابع انسانی و مالی، ضعف در بهرهگیری از دانش روز، نبود الگوهای بومی، محدود شدن حمایتها به کمکهای اقتصادی، نبود محیط مناسب برای پرورش ایدههای نو، کمتوجهی به مهارتآموزی، هدایت نامناسب تحصیلی و شغلی، بیتوجهی به نخبگان و ضرورت نگاه سیستمی از جمله مسائل کلیدی است که برنامههای تحول بر پایه آنها طراحی شده است.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی افزود: توانمندسازی تنها به ایجاد شغل محدود نمیشود و ابعاد مختلفی از جمله آموزش، فرصتآفرینی، رشد فردی، مشارکت اجتماعی، انگیزهبخشی و نگاه سیستمی را در بر میگیرد از همین رو تغییر پارادایم در این حوزه با تکیه بر مشارکت، آموزش، مهارتآموزی، فرصتآفرینی و رویکرد سیستمی دنبال میشود.
ذکایی فر با تأکید بر اینکه توانمندسازی باید بر پایه استعدادها و ظرفیتهای واقعی افراد شکل بگیرد، گفت: جامعه هدف بهزیستی از قابلیتها و توانمندیهای ارزشمندی برخوردار است و وظیفه ما فراهم کردن مسیر رسیدن آنان به زندگی مستقل و پایدار است.
وی از راهاندازی فضاهای اشتراکی کسبوکار برای مددجویان خبر داد و افزود: فضاهای بلااستفاده موجود در استانها برای استقرار این مراکز به کار گرفته خواهد شد تا افراد بتوانند در محیطی مشترک فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنند.
راه اندازی سامانه اشتغال بهزیستی برای ارتباط کارفرمایان و مددجویان
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی در ادامه با اشاره به راهاندازی سامانه جامع اشتغال گفت: پیش از این، بسیاری از کارفرمایان برای جذب افراد دارای معلولیت بهویژه ناشنوایان به بهزیستی مراجعه میکردند اما اطلاعات جامعی از مهارتها، تواناییها و آمادگی شغلی افراد در اختیار نبود. در سامانه جدید، اطلاعات مربوط به استعدادسنجی، رغبتسنجی، ویژگیهای فردی، مهارتها و سوابق کارورزی افراد ثبت میشود و مددجویان پس از گذراندن حداقل سه تا شش ماه دوره کارورزی نزد استادکاران ماهر و انجام فرآیند اهلیتسنجی برای ورود به بازار کار، دریافت تسهیلات و اتصال به الگوهای نوین اشتغال آماده میشوند.
ذکاییفر از افتتاح پروژه نیروگاه خورشیدی یزد در هفته دولت نیز خبر داد و گفت: در این نیروگاه ۴۰۰ نفر از مددجویان به عنوان سهامدار حضور دارند و تفاهمنامهای منعقد شده است تا در پروژههای جدید، جامعه هدف بهزیستی نیز در قالب سهامداری مشارکت داشته باشد.
وی با اشاره به افزایش سهم بهزیستی از منابع اشتغال گفت: سال گذشته حدود ۱۰ همت تسهیلات اشتغال جذب شد اما امسال سهم مستقل سازمان بهزیستی به ۲۲ همت افزایش یافته است و میتواند زمینه اشتغال تعداد بیشتری از مددجویان را فراهم کند.
افزایش دو برابری سهم اعتبارات مسکن بهزیستی
در ادامه این نشست، برنامههای حوزه مسکن به عنوان یکی از مهمترین ارکان توانمندسازی تشریح شد و در این بخش اعلام شد که سهم سازمان بهزیستی از منابع حوزه مسکن که سال گذشته دو همت بود، امسال به هشت همت افزایش یافته است.محمود حسین آبادی معاون تامین و توسعه مسکن سازمان بهزیستی با اشاره به توسعه دامنه تسهیلات قرضالحسنه مسکن گفت: در گذشته این تسهیلات تنها به افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار پرداخت میشد اما اکنون گروههای بیشتری از جمله ساکنان خانههای امن، مراکز مداخله در بحران، افراد پشت نوبت دریافت خدمات و ... نیز مشمول این حمایت شدهاند.
وی افزود: سقف تسهیلات ودیعه مسکن به ۴۰۰ میلیون تومان با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت ۱۰ ساله افزایش یافته است. سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانهها، مشارکتهای اجتماعی و اعتبارات وزارت نفت برای اجرای برنامههای مسکن جذب شد.
حسینآبادی همچنین از پیشرفت پروژههای ساخت مسکن جامعه هدف خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۷ هزار واحد مسکونی در مرحله نازککاری قرار دارد و هزار و ۵۰۰ واحد نیز تا پایان امسال افتتاح خواهد شد.
وی یکی از مطالبات مهم سازمان را کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن جامعه هدف از ۲۳ درصد به چهار درصد عنوان کرد و افزود: تمرکز بهزیستی بر تأمین مسکن برای محرومترین اقشار به ویژه دهکهای یک تا سه درآمدی است. امسال نیز طرحی پایلوت برای ساخت مسکن ارزانقیمت ویژه خانوادههای دارای چند عضو دارای معلولیت آغاز شده است و بهزیستی متعهد شده است به همان میزان که خیران در این طرح مشارکت کنند، منابع حمایتی برای ساخت واحدهای مسکونی رایگان تأمین کند.
ایجاد ۲۵۰ اشتغال تعاونی تا پایان سال
در ادامه ابراهیم محمدلو معاون کارآفرینی و اشتغال با تشریح برنامههای تحولی حوزه اشتغال، توسعه کسبوکارهای گروهی و حرکت از مشاغل فردی به سمت فعالیتهای پایدار را یکی از اولویتهای اصلی سازمان بهزیستی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشاغل انفرادی در سالهای گذشته از پایداری لازم برخوردار نبودهاند، گفت: ایجاد ۲۵۰ تعاونی متشکل از گروههای کسبوکار در سال جاری در دستور کار قرار گرفته است تا مددجویان با تجمیع ظرفیتها، افزایش توان رقابتی و بهرهگیری از فعالیتهای گروهی، فرصت بیشتری برای حضور در بازار کار داشته باشند.
محمدلو با تأکید بر ضرورت توسعه مشاغل مبتنی بر مزیتهای محلی افزود: در قالب برنامه توسعه زیستبومهای کسبوکار، ظرفیتهای بومی هر منطقه شناسایی و متناسب با آن برنامهریزی خواهد شد.
وی از اجرای پایلوت توسعه مشاغل حوزه بومگردی در استانهای فارس، اصفهان، گیلان، مازندران، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری و یزد خبر داد و گفت: هدف این است که اشتغال ایجاد شده با ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و گردشگری هر استان پیوند بخورد تا از پایداری بیشتری برخوردار باشد. همچنین یکی دیگر از محورهای برنامه تحولی، هوشمندسازی آموزشهای مهارتی و انطباق آن با نیاز بازار کار است در این طرح، ۱۰ رشته مهارتی پرتقاضای کشور شناسایی میشود و در کنار آن، رشتههای بومی هر استان نیز مورد نیازسنجی قرار میگیرد تا آموزشهای مهارتی به سمت مشاغل درآمدزا و دارای بازار کار هدایت شود.
فروش حلقه گمشده اشتغال مددجویان
معاون کارآفرینی و اشتغال، بازاریابی و فروش محصولات را یکی از مهمترین چالشهای جامعه هدف بهزیستی دانست و گفت: بسیاری از مددجویان توان تولید دارند اما در عرضه محصولات با مشکل مواجه هستند به همین منظور همکاری با پلتفرمهای فروش اینترنتی در دستور کار قرار گرفته و در این زمینه تفاهمنامهای نیز با دیجیکالا برای عرضه محصولات جامعه هدف منعقد شده است در قالب این برنامه از پنج هزار طرح کسبوکار برای ورود به بازار و توسعه فروش حمایت خواهد شد.
محمدلو با اشاره به گسترش اقتصاد دیجیتال، توسعه اشتغال از راه دور را از دیگر برنامههای تحولی این مرکز عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط جسمی برخی افراد دارای معلولیت، ایجاد فرصتهای شغلی غیرحضوری میتواند نقش مهمی در افزایش مشارکت اقتصادی آنان داشته باشد در این طرح، یک پلتفرم واسط و حمایتی ایجاد خواهد شد تا نخبگان و نیروهای توانمند تحت پوشش بهزیستی به بازارهای فریلنسری داخلی و بینالمللی و همچنین پروژههای پیمانکاری از راه دور متصل شوند.
وی ادامه داد: تا کنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سامانه اشتغال سازمان بهزیستی ثبت اطلاعات شدهاند.۱۲۰ هزار نفر از این افراد دارای مهارت، انگیزه و آمادگی لازم برای ورود به بازار کار شناسایی شدهاند و در مرحله نخست، آموزشهای تکمیلی و توانمندسازی را دریافت کرده و در اولویت بهرهمندی از تسهیلات اشتغال قرار میگیرند همچنین پایدارسازی اشتغال در مناطق روستایی و عشایری نیز به عنوان یکی از برنامههای محوری سازمان دنبال میشود چرا که حدود ۴۰ درصد مشاغل ایجاد شده توسط بهزیستی در این مناطق شکل گرفته است.
خانههای خلاق از ایده تا محصول
در ادامه نشست کاظم ستاری معاون توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور برنامه تحولی این مرکز را راهاندازی باشگاههای توانمندسازی، کارآفرینی و مهارتآموزی عنوان کرد و گفت: بسیاری از افراد تحت پوشش با سواد مالی، اصول کسبوکار و مهارتهای کارآفرینی آشنایی کافی ندارند به همین دلیل این باشگاهها علاوه بر آموزش، محلی برای شکلگیری تیمهای کسبوکار خواهند بود.
وی افزود: امسال در هر استان یک باشگاه توانمندسازی ایجاد میشود و هر باشگاه با تشکیل یک تیم روی توسعه یک ایده کسبوکار کوچک فعالیت خواهد کرد همچنین آموزش یکهزار نفر در سراسر کشور در دستور کار قرار دارد.
ستاری خانههای خلاق بهزیستی را دومین برنامه تحولی این مرکز معرفی کرد و گفت: این مراکز بستری برای بررسی، داوری، آزمایش و پرورش ایدههای نوآورانه جامعه هدف خواهند بود. این طرح با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و پارکهای علم و فناوری اجرا میشود و ایدههای برتر پس از ارزیابی میتوانند از حمایتهای مالی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای تبدیل شدن به محصول یا کسبوکار بهرهمند شوند.
معاون توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور سومین برنامه تحولی را افقسازان هوشمند عنوان کرد و گفت: با توجه به نقش روزافزون هوش مصنوعی در آینده بازار کار، آموزش این فناوری به نوجوانان و دانشآموزان تحت پوشش بهزیستی در دستور کار قرار گرفته است. علاوه بر آموزش، از ایدهها و اختراعات مبتنی بر هوش مصنوعی نیز حمایت خواهد شد و در این راستا ۱۰۰ مربی تخصصی تربیت میشوند و از ۱۰ ایده برتر که قابلیت تبدیل شدن به اختراع یا محصول را داشته باشند، حمایت میشود.
ستاری از توسعه و بهینهسازی نظام استعدادیابی نیز خبر داد و گفت: در این طرح چهار آزمون شخصیت، رفتار، رغبت و استعداد با بهرهگیری از هوش مصنوعی تحلیل میشود تا مسیر آموزشی و شغلی افراد با دقت بیشتری تعیین شود. این برنامه نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ ساله جامعه هدف، افراد دارای اختلال طیف اوتیسم، پنج هزار نفر از فرزندان کارکنان سازمان، ۳۰ هزار نفر از جامعه هدف و ۱۵ هزار نفر از شرکتکنندگان طرح سلام را تحت پوشش قرار خواهد داد.
اتاق فکر نخبگان و مهارتآموزی نوجوانان
وی از تشکیل اتاق فکر نخبگان جوان و دانشجویان در هفت استان پایلوت خبر داد و گفت: این اتاقهای فکر با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر و مشارکت دادن آنان در فرآیند سیاستگذاری و ارائه ایدههای نو تشکیل میشود.همچنین برنامه مهارتآموزی برای نوجوانان ۱۷ تا ۱۹ ساله اجرا میشود و امسال ۸۵۰ نفر از این گروه سنی از طریق آموزشگاههای آزاد و مراکز آموزش فنی و حرفهای، آموزشهای تخصصی مورد نیاز بازار کار را فرا خواهند گرفت.
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