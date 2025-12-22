به گزارش خبرگزاری مهر، آرزو ذکایی فر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی با اشاره به فعالیت سامانه خدمات اشتغال گفت: تاکنون یک‌میلیون و ۱۱۰ هزار نفر در سامانه خدمات اشتغال بهزیستی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد حدود ۷۰۰ هزار نفر در حوزه اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند بر اساس این ارزیابی‌ها بیشترین گروه‌های تحت پوشش به‌ترتیب مربوط به حوزه توانبخشی، حوزه اجتماعی و اعضای مؤثر خانواده هستند.

به گفته وی، افرادی که اطلاعات خود را در سامانه ثبت و بارگذاری کرده‌اند از نظر وضعیت شغلی، توانایی کار، داشتن یا نداشتن شغل، تمایل به اشتغال و برخورداری از مهارت‌های شغلی بررسی شده‌اند. مرحله بعدی ارزیابی تکمیلی افراد در گروه سنی ۱۸ تا ۶۵ سال است که شامل بررسی وضعیت جسمانی و روانی، ویژگی‌های فردی، مهارت‌ها، گواهینامه‌های فنی و حرفه‌ای و سوابق شغلی می‌شود.

ذکایی فر بیان کرد: پس از تکمیل این ارزیابی‌ها تسهیلگران شغلی بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، افراد را دسته‌بندی می‌کنند. افرادی که توانایی کار دارند اما فاقد شغل و گواهینامه مهارتی هستند به دوره‌های آموزشی متناسب با استعداد، رغبت فردی و نیاز بازار کار معرفی می‌شوند. هدف این است که هدایت شغلی کاملاً منطبق با شرایط فرد و واقعیت‌های بازار کار انجام شود.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی ادامه داد: بخشی از متقاضیان دارای مهارت و گواهینامه فنی و حرفه‌ای هستند در این موارد، تسهیلگر شغلی وظیفه اهلیت‌سنجی را بر عهده دارد تا مشخص شود فرد از نظر توانایی، شایستگی و مهارت، آمادگی دریافت تسهیلات شغلی را دارد یا خیر. در صورت تأیید، فرد وارد مسیر خوداشتغالی یا اشتغال متصل به بیمه کارفرمایی می‌شود در غیر این صورت برای گذراندن دوره کارورزی سه تا شش‌ماهه زیر نظر استادکار ماهر معرفی شده و پس از آن دوباره مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

ذکایی فر تأکید کرد: سامانه خدمات اشتغال بهزیستی برای نخستین‌بار با رویکردی فرایند محور و مبتنی بر نیاز مددجو طراحی شده است، فرایندی که از شناسایی و ارزیابی آغاز می‌شود به اتصال به یکی از الگوهای اشتغال می‌رسد و با پشتیبانی پس از اشتغال ادامه می‌یابد. این سامانه همچنین یک پایگاه جامع اطلاعاتی است که وضعیت شغلی تمامی مددجویان در سن اشتغال (۱۸ تا ۶۵ سال) را در بخش‌های دولتی و غیردولتی پوشش می‌دهد.

به گفته وی، تمامی پرونده‌های مددجویان تحت پوشش مراکز غیردولتی و مراکز مثبت زندگی وارد سامانه شده و در مرحله بعد، پرونده‌های بخش دولتی نیز توسط مددکاران بارگذاری خواهد شد تا همه مددجویان سازمان بهزیستی دست‌کم یک‌بار از نظر وضعیت شغلی پایش شوند.

ذکایی فر همچنین از توسعه برنامه‌هایی مانند ایجاد خوشه‌های محلی و صنعتی و اتصال مشاغل خانگی به زنجیره تأمین، فروش و عرضه به‌عنوان بخشی از دستور کار امسال خبر داد.

وی در پایان گفت: یکی از مزیت‌های مهم این سامانه، دسترسی آنلاین و جامع آن برای کارفرمایان است، هم سیاست‌گذاران و هم کارشناسان استانی می‌توانند به‌صورت سریع افراد را غربال و به کارفرمایان معرفی کنند در مرحله بعد بخش ویژه کارفرمایان نیز به سامانه افزوده می‌شود تا کارفرمایان بتوانند نیازهای شغلی خود، تعداد نیرو، نوع فعالیت و حتی نوع معلولیت مورد نظر را مستقیماً در سامانه ثبت و درخواست نیرو را اعلام کنند.