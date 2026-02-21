به گزارش خبرگزاری مهر، آرزو ذکاییفر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی با بیان اینکه سیاستهای جدید در راستای تحقق مأموریتهای سازمان در حوزه ارتقای کیفیت زندگی گروههای هدف تدوین شده است، اظهار کرد: توانمندسازی در رویکرد جدید مفهومی فراتر از اشتغال دارد و ابعاد توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی، نهادی و مهارتی را به صورت یکپارچه در بر میگیرد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۵، پایش و ارزیابی مستمر برنامهها، تصمیمگیری مبتنی بر داده (Evidence-Based Policy) و گزارشگیری منظم از اثربخشی اقدامات، از سیاستهای محوری مرکز خواهد بود. بر این اساس، با عبور از مداخلات مقطعی و حمایتی صرف، تمرکز اصلی بر توانمندسازی پایدار، یکپارچگی سیاستها و اثربخشی مبتنی بر شواهد قرار گرفته است.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی همچنین با اشاره به مطالعات بینالمللی در حوزه رفاه اجتماعی و بازار کار از جمله گزارشهای OECD، World Bank و International Labour Organization تصریح کرد: همافزایی میان اشتغال، مسکن و سرمایههای انسانی، بیشترین بازده اجتماعی و اقتصادی را برای گروههای هدف به همراه دارد.
وی «گذر از اشتغال صرف به اشتغال حمایتشده پایدار» را از محورهای اصلی سیاستهای سال آینده برشمرد و گفت: تمرکز بر مدلهای Supported Employment با تلفیق مهارتآموزی تقاضامحور، بهرهگیری از مربی شغلی (Job Coach) و تسهیلگران شغلی، حمایت پس از اشتغال و استفاده از الگوی «مسیر اشتغال» به جای مداخله تکمرحلهای در دستور کار قرار دارد. توسعه شبکههای کارفرمایی مسئولیتپذیر، طراحی مشوقهای هوشمند برای کارفرمایان در حوزه بیمه و مالیات و تضمین ماندگاری شغل نیز از دیگر برنامههای پیشبینیشده است.
ذکاییفر با تأکید بر پیوند اشتغال با خدمات مکمل افزود: اتصال اشتغال به حوزههایی نظیر مسکن، سلامت، آموزش مالی، تأمین مالی خرد و توسعه زنجیرههای ارزش محلی، از ارکان سیاستهای جدید است و اولویت با مشاغل خرد پایدار خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت امنیت مسکن در کاهش فقر چندبعدی اظهار کرد: مطالعات جدید نشان میدهد مسکن امن پیششرط موفقیت در اشتغال پایدار است. بر همین اساس، تخصیص منابع بر مبنای سطح آسیبپذیری و قابلیت توانمندسازی، اولویتبخشی به خانوارهای دارای برنامه اشتغال فعال و پایش مستمر اثربخشی حمایتهای مسکن، در دستور کار سال ۱۴۰۵ قرار دارد.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهرهمندی از ظرفیت نوجوانان و جوانان تحت پوشش را نیز از سیاستهای اصلی مرکز دانست و گفت: نسل آینده با رویکرد مشارکتجویانه و نگاه نو، نقش مهمی در تدوین و اجرای برنامهها خواهند داشت.
وی در پایان بر توسعه همکاری مؤثر با دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و کارفرمایان اجتماعی، نهادهای مدنی و خیریهها و مراکز علمی و فنیوحرفهای تأکید کرد و افزود: تقویت نقش مرکز توانمندسازی بهعنوان گره اتصال شبکه اشتغال اجتماعی، از اولویتهای راهبردی سال آینده است.
ذکاییفر خاطرنشان کرد: سیاستهای سال ۱۴۰۵ با تکیه بر توانمندسازی پایدار، اشتغال مولد و تقویت مسکن حمایتی، مسیر جدیدی در نظام رفاه اجتماعی ترسیم میکند؛ مسیری که در آن حمایت، مقدمه توانمندسازی و توانمندسازی، مسیر خروج پایدار از فقر و وابستگی خواهد بود.
نظر شما