اشتغال پایدار محور اصلی توانمندسازی افراد دارای معلولیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، آرزو ذکاییفر در جریان سفر به استان گلستان، از یکی از مراکز پشتیبان شغلی این استان بازدید کرد.
در این بازدید، روند ارائه خدمات تخصصی، فرآیند آمادهسازی شغلی، استقرار افراد در محیط کار و خدمات پشتیبانی پس از اشتغال مورد بررسی قرار گرفت و ذکاییفر از نزدیک با مسئولان مرکز، کارفرمایان و افراد شاغل گفتوگو کرد.
ذکاییفر با تأکید بر اهمیت توسعه مراکز پشتیبان شغلی اظهار کرد: توانمندسازی اقتصادی زمانی محقق میشود که فرصتهای شغلی ایجادشده از پایداری لازم برخوردار باشند. مراکز پشتیبان شغلی با ارائه خدمات تخصصی، نقش مؤثری در ایجاد، تثبیت و تداوم اشتغال افراد دارای معلولیت ایفا میکنند.
وی افزود: رویکرد سازمان بهزیستی، حمایت مستمر از افراد در تمامی مراحل اشتغال، از ارزیابی و آمادهسازی شغلی تا استقرار در محیط کار و پیگیری پس از اشتغال است. این فرآیند، علاوه بر افزایش ماندگاری شغلی، موجب ارتقای کیفیت زندگی و تقویت استقلال اقتصادی افراد میشود.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان گلستان، بر توسعه همکاری با کارفرمایان و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: گسترش مراکز پشتیبان شغلی و تقویت تعامل با بنگاههای اقتصادی، یکی از راهبردهای مؤثر سازمان بهزیستی برای توسعه اشتغال پایدار و افزایش مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تجربیات موفق مراکز پشتیبان شغلی در استانها، زمینه مناسبی برای توسعه این الگو در سطح کشور فراهم کرده و سازمان بهزیستی از گسترش این ظرفیتها در راستای تحقق عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی حمایت خواهد کرد.
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