به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ایدانی بعد از ظهر شنبه در بازدید از گلخانه شهرداری اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌های تولیدی گلخانه، ارزیابی روند نگهداری و پرورش گیاهان و برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت فضای سبز شهری انجام شد.

شهردار بندر کنگان ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه خدمات شهری و فضای سبز، اظهار کرد: توسعه گلخانه شهرداری نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در منابع می‌شود، بلکه گامی اساسی در جهت زیباسازی چهره شهر، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش نشاط اجتماعی شهروندان است.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی خاص جنوب کشور، افزود: در دستور کار شهرداری بندر کنگان، استفاده از گونه‌های مقاوم به گرما و شوری، بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری و تنوع‌بخشی به تولیدات گلخانه‌ای قرار گرفته است تا بتوانیم الگویی موفق از مدیریت سبز شهری ارائه کنیم.

شهردار بندر کنگان در پایان تصریح کرد: امروز، نگاه ما به توسعه شهری تنها عمرانی نیست؛ بلکه با تکیه بر تولید داخلی، رویکرد علمی و حفظ محیط زیست، در مسیر ساخت شهری زیباتر، سالم‌تر و پایدارتر گام برمی‌داریم.