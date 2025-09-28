اسماعیل ایدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان، ناوگان ماشین‌آلات اداری و عمرانی شهرداری خریداری و تجهیز شده است که این اقدام گامی مهم در ارتقای خدمات شهری و تسریع پروژه‌های عمرانی خواهد بود.

وی بیان کرد: در راستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی، شهرداری بندر کنگان موفق شد طی این مدت ناوگان ماشین‌آلات خود را نوسازی و تجهیز کند.

شهردار بندر کنگان افزود: ورود این ماشین‌آلات جدید گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت‌های خدماتی شهرداری به شمار می‌رود و نقش مؤثری در بهبود بهره‌وری، تسریع در اجرای پروژه‌های شهری و ارتقای کیفیت خدمات خواهد داشت.

ایدانی تأکید کرد: توسعه و بهبود زیرساخت‌های شهری از مهم‌ترین اولویت‌های شهرداری بندر کنگان است و با استفاده از امکانات و ماشین‌آلات نوین، خدمت‌رسانی مؤثر و شایسته به شهروندان با جدیت دنبال خواهد شد.